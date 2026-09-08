親子理財專家豬力安政大開講 曝「日存66元」善用時間與複利

國立政治大學公共行政及企業管理教育中心日前主辦「全民理財素養公益系列講座」，邀請親子理財教練、作家豬力安（李彥慶）開講，他提出每天66元金雞計畫，善用時間與複利創造收益，適用於親子兩代。

豬力安以「給孩子的財商必修課！每天66元，帶孩子養出億萬金雞」為題，日前於政大公企中心開講，吸引逾百位家長、學生參與。從家庭最熟悉的零用錢出發，帶領家長思考如何陪孩子學習分配、選擇與規劃未來。

在家庭教養上，豬力安提出的「三隻小豬理財法」，建議將零用錢分流為投資（50%）、消費（40%）與公益分享（10%），引導孩子辨識「需要」與「想要」，並透過承擔消費後果，學會對財務負責。

長線資產布局一項，豬力安則提出「每天66元金雞計畫」，讓參與者從年齡、既有資產、每月投入金額及退休需求等條件進行試算。計畫操作結合現代AI投資工具加速研究，並善用時間與複利，同時適用於親子兩代。

但豬力安也提醒，講座範例屬教學情境，實際投資仍受市場波動、通膨、資產配置與個人風險承受度影響，重點是建立提早規劃、長期累積與理解風險的能力。

講座尾聲，豬力安也提問，「如果明天是最後一天，今天投入的時間與資源，是否真正放在自己最重視的人事物上？」從第一筆零用錢到成年後的退休規劃，理財最終仍是回到人生選擇。

政大公企中心表示，《全民理財素養公益系列講座》開辦以來廣受歡迎，第二期《全民理財素養公益系列講座》預計將於今年底接續登場。內容將進一步深化與延伸，依照學生、小資族、夾心世代及退休族群等不同人生階段量身規劃財務解方，並即時融入最新金融時事議題，持續拓展議題廣度。