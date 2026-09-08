政大全民理財講座 豬力安籲教孩子辨識「需要」與「想要」

政治大學近日舉辦理財素養公益講座，邀請暢銷作家豬力安分享如何透過零用錢管理及分配，從小培養孩子理財邏輯，辨識「需要」與「想要」，吸引上百家長到場聆聽。

政治大學今天發布新聞稿表示，「全民理財素養公益系列講座」開辦以來廣受歡迎，其中豬力安（李彥慶）主講的「給孩子的財商必修課」吸引逾100名家長及學生參與。

豬力安教導親子使用數位工具，從零用錢出發，學習財務分配。他提出「三隻小豬理財法」，建議將零用錢分流為投資（50%）、消費（40%）與公益分享（10%），引導孩子辨識「需要」與「想要」，並透過承擔消費後果學會對個人財務負責。

豬力安也透過AI投資工具，展示時間複利的強大威力，讓參與者從年齡、既有資產、每月投入金額及退休需求等條件進行試算；同時也提醒投資受市場波動、通膨、資產配置與個人風險承受度影響，重點是建立提早規劃、長期累積與理解風險的能力。

政大指出，第二期「全民理財素養公益系列講座」預計今年年底登場，內容將進一步深化與延伸，依照學生、小資族、夾心世代及退休族群等不同人生階段量身規劃財務解方，並即時融入最新金融時事議題。相關資訊可參考政治大學公共行政及企業管理教育中心網站。