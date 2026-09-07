海大攜手國泰人壽培訓eDNA公民科學家 破解海洋基因密碼守護生態

國立台灣海洋大學攜手國泰人壽推動「水中調查局」公民科學行動，首波海洋公民科學家志工培訓今天結束。海大科研團隊規劃分三梯次培訓後，頒發公民科學家志工認證書，未來將前進本島及離島共37處水域採樣，公私協力建構台灣長期的海洋生物多樣性科研資料庫。

海大社會責任實踐與永續發展中心為了深化海洋生態科研與社會責任實踐，攜手國泰人壽共同推動「水中調查局」公民科學行動。海大科研團隊將環境 DNA（environmental DNA, eDNA）分子生物技術轉化為全民都能參與的科學行動，集結逾百名國泰志工與保戶投入，三梯次完訓後獲頒海大與國泰人壽共同認證的公民科學家志工認證書。

海大海洋細菌與環境生物科技研究室長期致力於海洋微生物、環境基因體與生物多樣性研究，積極發展行動基因體檢測與 eDNA 技術，打破傳統需在實驗室繁複操作的限制，將採樣、定序與生物資訊分析逐步帶入真實海洋環境。

首波培訓透過五堂課程，從公民科學概念、海洋生態知識到eDNA科學原理，並結合海科館科普闖關活動，有效降低海洋科研專業門檻，引導參與者理解每一份依循科學方法取得的環境樣本，都可能成為認識臺灣海洋生態的重要資料。志工們在海大團隊指導下進行標準化取樣操作，順利完成首次水樣採集，將課堂所學轉化為實際調查能力。

海大海洋生物研究所副教授何攖寧表示，這項合作展現企業、大學與社會共同參與海洋永續的新模式，讓原本停留在實驗室的分子生物技術走入社會。透過一致化的採樣流程與海大後端的大數據分析，能長期累積各水域的生物多樣性資料，將企業志工的環境行動實質轉化為科學資產，引領大眾從「認識海洋」跨越至「調查海洋」與「守護海洋」。

國立台灣海洋大學攜手國泰人壽培訓海洋公民科學家志工，圖為志工們專注地操作水樣採集。圖／海大提供

國立台灣海洋大學攜手國泰人壽培訓海洋公民科學家志工，圖為志工們拿到水中調查局套組。圖／海大提供

國立台灣海洋大學攜手國泰人壽培訓海洋公民科學家志工，海科館也帶領志工進行珊瑚健檢與觀察。圖／海大提供

國立台灣海洋大學攜手國泰人壽培訓海洋公民科學家志工，圖為志工們專注地操作水樣採集。圖／海大提供