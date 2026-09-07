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北藝大學生共創召喚奧林匹斯諸神 關渡藝術節啟動

中央社／ 台北7日電

電影「奧德賽」熱映，北藝大學生也將扮演起奧林匹斯諸神，透過管樂、戲劇與光影在2026關渡藝術節中召喚希臘神話，還有結合即時聲音生成、動作捕捉的跨域舞作，都將上陣。

國立台北藝術大學今天舉行2026關渡藝術節啟動記者會，副校長林劭仁表示，大學重要的是培育人才，關渡藝術節意義在於如何呈現師生共創結果，所有節目皆具有其創新及實驗性，歡迎大眾前來見證學子努力。

牛，被北藝大師生稱為「護校神獸」，呼應近日「大象來了」展演在台北士林街頭造成熱潮。林紹仁笑說，受限規模，他們不容易將大象搬到街道上，但是北藝大除關渡藝術節外，還有電影、動畫等各種活動一路將進行到12月底，包含會踩街遊行的「鬧熱關渡節」，笑稱「還在思考要不要把牛帶進去」。

2026關渡藝術節以「共鳴、共演、共傳、共創」4方向串聯秋冬節目，有重現經典也有自傳統中再創新。像由北藝大管樂團與戲劇學院共同製作的「眾神紀」，以奧斯卡．納瓦羅（Oscar Navarro）管樂作品「奧林匹斯諸神」為核心，透過管樂、戲劇、肢體、燈光與舞台設計，打造希臘眾神群像。

還有北藝大舞蹈學院也將推出結合動作捕捉、即時聲音生成及燈光空間設計的「聲響與身體：即時互動捕捉」，由舞蹈、音樂與劇場設計跨院合作，探索聲音如何成為舞者的共演者，也開啟表演藝術與科技共創的新可能。

2026關渡藝術節自9月起登場，至12月。

北藝大 藝術節 學生

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