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中華醫大迎接入學新鮮人 新生訓練先學CPR+AED
中華醫事科技大學今明兩天新生訓練，入學前先接受CPR和AED急救操作訓練，近2千新生分4梯集體學習演練 CPR和AED急救，呼培育醫事護理健康科技專業人才的辦學特色。
中華醫大表示，9日開學上課，各地學生陸續進住宿舍，為讓新生儘快熟悉校園適應新生活，特別安排2天以「CPR和AED急救操作」大考驗作為新生訓練入學禮。
校長李碧娥帶領教務長王志達、主任秘書丁若愚、學務長黃琬婷和醫事、護理、民生等三院院長加入上場示範，和新生一起完成CPR和AED急救操作，不少新鮮人對這入學禮體驗覺得緊張、刺激又有趣。
李碧娥除代表全體師長歡迎每位新同學加入中華醫大，並期勉大家勇敢學習，不怕不會、勇於挑戰，不怕失敗、相信自己，相信未來，因為中華醫大不只是大學，更是能夠讓自己累積專業、探索興趣、培養能力、實現夢想的地方，不只拿到文憑，要在這裡成為更好的自己。
李碧娥表示，快速變動時代，醫療健康產業也正發生巨大改變，人工智慧、大數據、數位科技、智慧醫療，正重新改變醫療與健康照護的樣貌。因此近年積極推動智慧醫療專技人才培育，希望讓同學們除具備扎實醫事專業，也能具備AI與數位科技應用能力，不只是懂專業，也成為懂科技、能創新、會溝通、有溫度的人。
兩天新生訓練學校安排成立華宿服務隊，學長姐組成服務隊，幫入住學校宿舍的新生提供行李搬運服務，參訪校園了解各行政單位承辦內容、導師與班生相見歡、健康促進活動及防疫、傳染疾病宣導、菸害和毒品的防治宣導、職業興趣職能診斷操作、防災防震演練等活動。
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