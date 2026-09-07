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不是紙上談幼教！南華大學生自編自演兒童劇 300多名幼兒當「考官」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
南華大學幼教系學生不只自己編劇、製作道具，也上場帶動唱跳，將課堂所學化為幼兒園現場實戰。圖／南華大學提供
南華大學幼教系學生不只自己編劇、製作道具，也上場帶動唱跳，將課堂所學化為幼兒園現場實戰。圖／南華大學提供

大學幼教系學生不只在課堂學理論，還得自己編劇、做道具、上台面對真正的「小觀眾」。南華大學幼兒教育學系結合教育部USR計畫，把大學課堂搬進嘉義幼兒園，學生自編自演原創兒童劇，日前巡演4場，吸引300多名師生參與，也讓大學生直接接受幼兒反應的「現場考驗」。

南華大學幼教系學生帶著原創劇目「三好魔法小精靈」及「放羊的小鳴」，前往嘉義縣大林鎮大埔美非營利幼兒園及中正大學員工子女非營利幼兒園演出，透過戲劇、音樂、肢體表演及互動遊戲，將品格教育融入故事。

其中「放羊的小鳴」翻轉大家熟悉的「放羊的孩子」寓言，主角因說謊捉弄別人而失去朋友信任，直到面臨危機，才重新學習誠信及與夥伴合作；「三好魔法小精靈」則描述主角胖胖在小精靈陪伴下，學習鼓勵同學、為朋友發聲及主動幫助他人。

幼教系主任盧綉珠表示，學生從一年級幼兒文學、二年級繪本製作與賞析，到三年級劇本創作，逐步學習故事創作、角色詮釋、舞台設計及劇場實務。真正走進幼兒園後，還得觀察孩子反應、調整演出節奏及臨場互動，是課堂裡難以取代的實戰經驗。

南華大學校長高俊雄表示，大學教育不應只停留在教室，學生從故事創作、劇本編寫、道具製作到演出，把所學帶進真實教育場域，也讓善良、誠信、合作及關懷透過孩子容易理解的方式呈現。

這次巡演也是幼教系12月年度戲劇公演的暖身，學生將持續調整劇情、舞台及幼兒互動設計，把幼兒園小朋友最直接的反應，轉化為下一階段演出的實務經驗。

南華大學幼教系學生帶著小朋友一起唱跳互動，台上台下同步比出動作，讓品格教育融入遊戲與戲劇。圖／南華大學提供
南華大學幼教系學生帶著小朋友一起唱跳互動，台上台下同步比出動作，讓品格教育融入遊戲與戲劇。圖／南華大學提供

南華大學幼教系學生走進嘉義幼兒園演出原創兒童劇，小朋友席地而坐，專注觀看大哥哥、大姊姊演出。圖／南華大學提供
南華大學幼教系學生走進嘉義幼兒園演出原創兒童劇，小朋友席地而坐，專注觀看大哥哥、大姊姊演出。圖／南華大學提供

南華大學幼教系學生自編自演兒童劇，透過角色扮演及趣味劇情，讓幼兒從故事中認識誠信與互助。圖／南華大學提供
南華大學幼教系學生自編自演兒童劇，透過角色扮演及趣味劇情，讓幼兒從故事中認識誠信與互助。圖／南華大學提供

南華大學幼教系學生將課堂所學搬進幼兒園，以自製服裝、道具及戲劇演出，與台下小朋友近距離互動。圖／南華大學提供
南華大學幼教系學生將課堂所學搬進幼兒園，以自製服裝、道具及戲劇演出，與台下小朋友近距離互動。圖／南華大學提供

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