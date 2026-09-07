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全國EMBA校友會領袖齊聚靜宜大學 跨校交流拓展合作契機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
全國各大學EMBA校友會領袖齊聚靜宜，透過跨校互動凝聚情誼，拓展合作契機。圖／靜宜大學提供
全國各大學EMBA校友會領袖齊聚靜宜，透過跨校互動凝聚情誼，拓展合作契機。圖／靜宜大學提供

為深化全國EMBA跨校連結與校友情誼，靜宜大學EMBA校友會今舉辦「2026全國EMBA校友會理事長聯誼會」，逾80位大學EMBA校友會現任、歷任理事長及幹部齊聚台中。靜宜EMBA校友會第11屆理事長、嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，期待透過校園參訪及聯誼餐敘，深化跨校連結，促進不同領域與產業交流合作。

靜宜大學校長楊昭順表示，感謝EMBA校友長期熱心付出，協助學生實習與就業，成立惜學還願天使基金、E.A.G.L.E.築夢基金、捐贈電動導覽車，打造校園裝置藝術，以實際行動回饋學校。此次全國EMBA校友會理事長及幹部齊聚靜宜，是難得相聚機會；期待透過跨校交流，凝聚不同領域的專業與資源，拓展更多合作契機。

鄭偉毓指出，此次活動匯聚全國EMBA校友會領袖及幹部，成員橫跨企業經營及不同專業領域；各校EMBA各具特色，校友也活躍於產業及社會各領域。靜宜EMBA校友會積極串聯校友資源、推動跨校互動，期待藉由參訪分享經驗、拓展彼此視野，進一步凝聚跨校力量，為未來合作奠定基礎。

全國EMBA校友會理事長聯誼會發起人、政大EMBA校友會第四屆理事長陳賢民表示，「靜宜NO.1！」此次參訪是相互學習的好機會，也讓許久未見的老朋友相聚。全國EMBA夥伴每年舉辦聯誼活動，彼此互動已從校友情誼延伸至學術、理財、運動及不同領域合作；期待藉由交流擴展人脈網絡，為未來合作創造更多機會。

國立暨南國際大學EMBA校友會創會理事長、聯億能源科技執行長林江棟表示，暨大將接棒主辦下一屆活動，因此到靜宜觀摩學習；他感謝靜宜EMBA的長期支持，此次率領校友會理監事前來力挺。他曾在靜宜EMBA修課，對學校有特殊情感；此次重返校園，與各校夥伴交流，也是難得懷舊巡禮。

中原企研所聯誼會第四屆理事長、微星科技經營管理中心暨人力資源處協理簡文哲表示，此次與老朋友相聚很開心。靜宜是天主教大學，校園充滿人文關懷，師生的親切與友善，更讓他感受到特別的溫暖，留下深刻印象。

與會來賓走訪靜宜校園，參觀主顧聖母堂、蓋夏圖書館及若望保祿二世體育館，認識靜宜辦學特色及校園發展；並參觀「成嘉犀旺－陳金旺泥塑公益展」，欣賞陶藝家以犀牛為主題的泥塑創作，感受藝術創作與公益理念的結合。晚上舉行「台灣EMBA校友會中部餐敘」，讓各校EMBA夥伴在輕鬆氛圍中交流互動，延續跨校情誼。

靜宜EMBA校友會理事長鄭偉毓號召全國EMBA夥伴齊聚，串聯跨校及產業資源。圖／靜宜大學提供
靜宜EMBA校友會理事長鄭偉毓號召全國EMBA夥伴齊聚，串聯跨校及產業資源。圖／靜宜大學提供

全國EMBA校友會領袖走訪靜宜校園，透過實地參訪認識學校辦學特色及校園發展。圖／靜宜大學提供
全國EMBA校友會領袖走訪靜宜校園，透過實地參訪認識學校辦學特色及校園發展。圖／靜宜大學提供

EMBA校友會理事長及幹部走訪蓋夏圖書館，深入認識靜宜多元學習環境。圖／靜宜大學提供
EMBA校友會理事長及幹部走訪蓋夏圖書館，深入認識靜宜多元學習環境。圖／靜宜大學提供

與會來賓參觀泥塑公益展，欣賞以犀牛為主題的藝術創作，感受藝術與公益結合的理念。圖／靜宜大學提供
與會來賓參觀泥塑公益展，欣賞以犀牛為主題的藝術創作，感受藝術與公益結合的理念。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 EMBA 校園

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