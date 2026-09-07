大學跨域學習正夯 中山醫大學生跨校修讀法律、理工

大學跨域學習正加速打破校園與學科藩籬，近年各校透過大學聯盟、校際選課及雙主修、輔系等機制共享資源。台中中山醫學大學除了是中台灣大學系統M6的成員之外，也與國立中興大學、台中教育大學及東海大學推動跨校雙主修、輔系，讓學生跨出醫療專業培養第二專長。

中山醫大108學年度先與東海大學合作跨校輔系、雙主修，110學年度再與中興大學簽訂合作協議，之後再與中教大展開合作。三校學科資源各有不同，中興大學涵蓋理工、生技農業、資訊、法律及人文管理；中教大的教育、心理、特殊教育、體育及數位領域，可與復健、營養、健康教育等專業連結；東海則在人文、管理、法律、永續及創意設計等領域，提供醫療專業之外的學習選擇。

中山醫大教務長蔡孟儒說，「距離」是跨校學習能否落實的重要條件，學生仍須兼顧原校課程，鄰近學校較有利於安排跨校修課。學科互補同樣是合作的關鍵，對私立醫大而言，透過與國立大學及其他綜合型大學合作，學生得以跨校修讀不同領域的課程，共享各校教學資源，拓展學習面向。

跨校合作正逐步轉化為學生實際的學習選擇。從115學年度中山醫大學生申請中興大學的課程結果來看，共有36人次申請跨校雙主修、輔系，其中32人次通過，領域涵蓋法律、資訊工程、化學、物理、生技農業及人文等，反映學生跨域學習的多元需求。

談到醫療跨足法律，蔡孟儒說，醫療工作除了專業判斷，也涉及醫病關係、醫療糾紛及相關法規。中興、東海皆有法律專業，中山醫大的部分學院、系所也與中興大學有相關法律學程合作，學生跨域接觸法律，有助於理解未來實務可能面對的問題。法律受到學生關注，也顯示第二專長不必與原本科系相近，而可依個人需求進行跨域選擇。

蔡孟儒觀察到，現在學生對自己的學習規劃比過去更有想法，選擇跨域不只是為了取得另一項學位或是修讀證明，更希望在原有專業之外，補足未來學習或職涯所需的能力。當學生的跨域需求愈來愈明確，學校提供的選擇也不能只停留在校內。

不過，跨出校園後，課程銜接也成為另一項考驗。不同學校的課程安排、學分採計及修業規劃，都可能影響學生能否完成。蔡孟儒認為，對學校而言，除了增加合作機會，更重要的是把跨校修課的制度與行政流程接好，讓跨校學習從「有選擇」走到「能完成」。