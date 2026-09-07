成大團隊研發標靶去磷酸化平台 為癌症、神經退化疾病治療開新方向

成大生化所助理教授陳伯翰參與跨校跨領域團隊，開發新型可程式化標靶去磷酸化平台「togoPhosTAC」，成功將「標靶蛋白質降解」拓展至「標靶蛋白質去磷酸化」，在阿茲海默症小鼠試驗中展現亮眼成果，研究成果刊登在「自然通訊（Nature Communications）」。

陳伯翰指出，美國今年核准全球第一款蛋白水解靶向嵌合體藥物PROTAC上市，用於治療乳癌，象徵癌症治療技術重大進展。他提到，蛋白質磷酸化是人體細胞傳遞與調控訊號的重要機制，但異常磷酸化與癌症、神經退化疾病等密切相關。

陳伯翰說，不同於美國食品藥物管理局核准上市的PROTAC直接降解致病蛋白，togoPhosTAC是在該項基礎下，將具有去除磷酸化能力的工程化磷酸酶，精準導引至指定蛋白，如同替磷酸酶安裝「導航系統」，在保留蛋白質本身的同時重新調整功能狀態。

陳伯翰表示，團隊以與阿茲海默症密切相關的tau蛋白做為驗證標的，透過鼻滴方式讓藥物進入小鼠腦部，結果顯示可有效減少tau磷酸化達9成，經治療的小鼠行為測試也改善15%以上，展現神經退化疾病精準治療及中樞神經藥物遞送的發展潛力。

此外，在高齡化社會中，老人罹患阿茲海默症或帕金森氏症等疾病比率不低，這類病人腦部常有特定蛋白沈積，過去醫藥界企圖透過激酶抑制劑或抗體治療，但效果有限，團隊研發的 togoPhosTAC系統，可望提供治療新選擇。

這項研究由成大生化所、化學系博士班學生陳昱佑、醫學系六年級學生柯東廷、生物化學暨分子生物學研究所，以及陽明交通大學研究團隊共同完成，整合化學合成、蛋白質工程、mRNA與藥物遞送、神經科學及疾病模型等技術。陳伯翰表示，未來若能將誘導鄰近技術與磷酸酶結合，也有機會應用於部分癌症治療，為精準醫療及新型藥物開發提供新方向。