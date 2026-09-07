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成大團隊研發標靶去磷酸化平台 為癌症、神經退化疾病治療開新方向

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大生化所助理教授陳伯翰參與跨校跨領域團隊，開發新型可程式化標靶去磷酸化平台 togoPhosTAC，團隊成員左起陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授陳虹如、成大化學系博士班學生陳昱佑、陳伯翰、成大醫學系學生柯東廷與成大化學系助理教授李彥君。圖／成大提供
成大生化所助理教授陳伯翰參與跨校跨領域團隊，開發新型可程式化標靶去磷酸化平台 togoPhosTAC，團隊成員左起陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所助理教授陳虹如、成大化學系博士班學生陳昱佑、陳伯翰、成大醫學系學生柯東廷與成大化學系助理教授李彥君。圖／成大提供

成大生化所助理教授陳伯翰參與跨校跨領域團隊，開發新型可程式化標靶去磷酸化平台「togoPhosTAC」，成功將「標靶蛋白質降解」拓展至「標靶蛋白質去磷酸化」，在阿茲海默症小鼠試驗中展現亮眼成果，研究成果刊登在「自然通訊（Nature Communications）」。

陳伯翰指出，美國今年核准全球第一款蛋白水解靶向嵌合體藥物PROTAC上市，用於治療乳癌，象徵癌症治療技術重大進展。他提到，蛋白質磷酸化是人體細胞傳遞與調控訊號的重要機制，但異常磷酸化與癌症、神經退化疾病等密切相關。

陳伯翰說，不同於美國食品藥物管理局核准上市的PROTAC直接降解致病蛋白，togoPhosTAC是在該項基礎下，將具有去除磷酸化能力的工程化磷酸酶，精準導引至指定蛋白，如同替磷酸酶安裝「導航系統」，在保留蛋白質本身的同時重新調整功能狀態。

陳伯翰表示，團隊以與阿茲海默症密切相關的tau蛋白做為驗證標的，透過鼻滴方式讓藥物進入小鼠腦部，結果顯示可有效減少tau磷酸化達9成，經治療的小鼠行為測試也改善15%以上，展現神經退化疾病精準治療及中樞神經藥物遞送的發展潛力。

此外，在高齡化社會中，老人罹患阿茲海默症或帕金森氏症等疾病比率不低，這類病人腦部常有特定蛋白沈積，過去醫藥界企圖透過激酶抑制劑或抗體治療，但效果有限，團隊研發的 togoPhosTAC系統，可望提供治療新選擇。

這項研究由成大生化所、化學系博士班學生陳昱佑、醫學系六年級學生柯東廷、生物化學暨分子生物學研究所，以及陽明交通大學研究團隊共同完成，整合化學合成、蛋白質工程、mRNA與藥物遞送、神經科學及疾病模型等技術。陳伯翰表示，未來若能將誘導鄰近技術與磷酸酶結合，也有機會應用於部分癌症治療，為精準醫療及新型藥物開發提供新方向。

癌症 標靶 團隊

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