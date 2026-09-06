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輔大女大生辦宿營遭私訊問包養「月給5萬」 民宿老闆喊：誤會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
某大學新生宿營活動結束後，民宿老闆竟LINE訊息給系學會會長，「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎」？遭質疑噁老闆有意包養。圖／翻攝自Threads林姓副會長貼文截圖
某大學新生宿營活動結束後，民宿老闆竟LINE訊息給系學會會長，「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎」？遭質疑噁老闆有意包養。圖／翻攝自Threads林姓副會長貼文截圖

大學開學各校陸續舉辦迎新活動，輔仁大學廣告傳播系學生本月初前往宜蘭五結鄉辦理新生宿營，事後系學會女會長竟接獲民宿老闆私訊「月給5萬生活費」願否做朋友？疑遭包養邀約，此事掀起各界撻伐及校方關注。60多歲的林姓負責人今受訪急忙澄清「絕無非分之想」，全屬誤會一場，期盼風波盡快平息。

輔大廣告傳播系副會長在網路平台發文揭露，團隊自今年5月起便與該民宿接洽場勘，9月2日大二工作人員前往場地布置，大一新生3日參加宿營，過程中認為老闆是很熱心、好相處的人，沒想到營期結束隔日，老闆卻突向會長拋出資助學費與生活費的曖昧提問。

老闆透過line「心中有個問題，是否方便請問妳？」，「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎」？當質疑其動機時，對方卻僅以「鄭重抱歉」、「沒有它意」和一個熊大貼圖，輕輕帶過。

學生坦言事後回想極不舒服，考量參與者包含眾多剛入學的大一新生，決定公開對話過程，藉此提醒廣大女性出遊入住時應提高警覺，並妥善留存相關訊息紀錄。

此文一出引發熱烈討論，網友紛紛留言「第一個念頭就是很擔心房間有沒有針孔？」、「避雷」、「噁男老闆」。

更有民眾分享過往經驗「看到這間民宿的名字我整個雞皮疙瘩都起來了。大學的時候跟一群同學出去玩，我負責訂了這家民宿，最後也是在退房結清帳款之後在老闆遞給我的名片後面看到類似的問題，他留下電話還是LineID說要跟我當朋友。當時沒有放在心上，但是現在看到貼文，勾起2012年回憶⋯雞皮疙瘩掉滿地」。

校方獲知消息後，第一時間已啟動校安通報程序；輔大學生會表示，對不當訊息騷擾絕對高度重視，後續將為學生提供法律諮詢與心理輔導等協助。

某大學新生宿營活動結束後，民宿老闆竟LINE訊息給系學會會長，「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎」？遭砲轟噁爛包養，老闆僅以「鄭重抱歉」、「沒有它意」輕輕帶過。圖／翻攝Threads的林姓副會長貼文截圖
某大學新生宿營活動結束後，民宿老闆竟LINE訊息給系學會會長，「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎」？遭砲轟噁爛包養，老闆僅以「鄭重抱歉」、「沒有它意」輕輕帶過。圖／翻攝Threads的林姓副會長貼文截圖

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