快訊

稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
輔大外觀照。聯合報系資料照
輔大外觀照。聯合報系資料照

輔仁大學廣告傳播學系本月3、4日至宜蘭1民宿舉辦新生宿營，不料活動結束後民宿業者竟傳訊息給負責活動的女大生，是願意接受資助學費跟每月5萬生活費，女大生錯愕不已PO網公開此事。校方獲悉已進行校安通報，並主動聯繫學生提供協助。

1名自稱輔大廣告系系學會副會長的網友在Threads發文控訴，系上9月3日、4日在宜蘭1間民宿舉辦新生宿營，副會長5月8日起開始負責與老闆接洽。5月24日首次到宜蘭場勘，過程非常順利，老闆也很熱心，全程陪著她們看場地，結束後甚至順路載她們去下一個地點，8月27日第2次場勘同樣沒有異狀，後來因場地使用問題，接洽窗口轉由會長負責，最後也順利協調完成。9月3日、4日大一新生正式參加宿營，整個營期都很順利。

不料宿營活動結束後隔天，民宿老闆突然私訊系學會會長：「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎？」會長看到訊息後非常錯愕，直接詢問老闆這句話到底是什麼意思，得到的卻只有「鄭重抱歉」、「沒有它意」，和一個熊大貼圖。

輔大校方今天自網路貼文得知此事後，第一時間完成校安通報，並由系所、課外活動指導組等單位主動聯繫同學，後續將提供心理輔導、法律諮詢及相關必要協助。輔大重申，學校高度重視學生安全與權益，對任何涉及不當騷擾之言行均秉持零容忍堅定立場。

宜蘭 民宿 輔大 校安 新生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輔大宿營結束疑收民宿老闆「金錢邀約」 女大生錯愕：感到不適

隔宿露營沒人要去？家長曝全班僅1人報名 過來人吐真心話

板橋高中簽MOU深化育才合作 輔大校長捐百萬挺校務

老師清晨6點傳LINE遭家長怒嗆「欠罵嗎」 網傻眼：難怪沒人想當老師

相關新聞

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

輔仁大學廣告傳播學系本月3、4日至宜蘭1民宿舉辦新生宿營，不料活動結束後民宿業者竟傳訊息給負責活動的女大生，是願意接受資助學費跟每月5萬生活費，女大生錯愕不已PO網公開此事。校方獲悉已進行校安通報，並主動聯繫學生提供協助。

台大開學典禮 校長陳文章勉新生：學專業、認識世界、為選擇負責

台灣大學今日舉辦開學典禮，115學年度學士班新生共計4526人、碩博士班新生共計6267人。校長陳文章致詞時鼓勵新生，大學不是一進校園就要決定一生的方向，而是逐步尋找「為什麼做、為誰而做、希望成為什麼樣的人」的過程；除了學好專業，更要走出教室認識真實世界，學會選擇並為選擇負責，將所學用於奉獻社會。

台大開學典禮 校長陳文章：不必急於一入學就決定一生的道路

台灣大學下午舉辦 115學年度開學典禮，典禮以「青春活力與勇於探索」為主軸，引領新生感受成為台大人的多元可能。台大校長陳文章期勉大學新鮮人不必急於一入學就決定一生的道路，而是善用校園資源，培養充足的知識、能力與視野，在探索中勇於尋找答案，成長為最好的自己，創造與眾不同的未來。

輔大宿營結束疑收民宿老闆「金錢邀約」 女大生錯愕：感到不適

輔仁大學某學系日前在宜蘭舉辦新生宿營活動，但會後有女大生接到民宿業者疑似騷擾的私訊，經人貼文揭露引網友議論。輔大表示，已...

走出象牙塔／私校退場教師去哪？10年僅166人轉職成功

在學校教了十幾年，除了學科，我到業界還能做什麼？」少子化海嘯來襲，私校退場已是現在進行式。 教育部建置私立學校人力躍升平台，宣稱為數千名面臨失業危機的教職員打造通往業界的橋梁，然而成立近10年，僅166人成功轉職。但令人震驚的是2025年的最新數據，大專教師的轉職成功率衝上近七成，高中職教師，轉化率竟只有5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。