宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

輔仁大學廣告傳播學系本月3、4日至宜蘭1民宿舉辦新生宿營，不料活動結束後民宿業者竟傳訊息給負責活動的女大生，是願意接受資助學費跟每月5萬生活費，女大生錯愕不已PO網公開此事。校方獲悉已進行校安通報，並主動聯繫學生提供協助。

1名自稱輔大廣告系系學會副會長的網友在Threads發文控訴，系上9月3日、4日在宜蘭1間民宿舉辦新生宿營，副會長5月8日起開始負責與老闆接洽。5月24日首次到宜蘭場勘，過程非常順利，老闆也很熱心，全程陪著她們看場地，結束後甚至順路載她們去下一個地點，8月27日第2次場勘同樣沒有異狀，後來因場地使用問題，接洽窗口轉由會長負責，最後也順利協調完成。9月3日、4日大一新生正式參加宿營，整個營期都很順利。

不料宿營活動結束後隔天，民宿老闆突然私訊系學會會長：「如果有人願意資助妳學費跟每個月給妳5萬元的生活費，妳會給機會願意跟他作朋友嗎？」會長看到訊息後非常錯愕，直接詢問老闆這句話到底是什麼意思，得到的卻只有「鄭重抱歉」、「沒有它意」，和一個熊大貼圖。

輔大校方今天自網路貼文得知此事後，第一時間完成校安通報，並由系所、課外活動指導組等單位主動聯繫同學，後續將提供心理輔導、法律諮詢及相關必要協助。輔大重申，學校高度重視學生安全與權益，對任何涉及不當騷擾之言行均秉持零容忍堅定立場。