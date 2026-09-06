輔大宿營結束疑收民宿老闆「金錢邀約」 女大生錯愕：感到不適

輔仁大學某學系日前在宜蘭舉辦新生宿營活動，但會後有女大生接到民宿業者疑似騷擾的私訊，經人貼文揭露引網友議論。輔大表示，已主動聯繫學生，將提供法律諮詢等協助。

據網路貼文，某學系學會9月3日、4日在宜蘭某民宿舉辦大一新生正式宿營活動。整個營期都很順利，老闆也一直很和善地協助，「我們一直都認為他是一位很熱心、很好相處的民宿老闆」。

貼文指出，活動結束後，這名老闆突然私訊負責接洽活動的女大生，內容疑似以提供金錢方式不當騷擾女大生。此一貼文引發大批網友議論。

疑遭私訊騷擾的女大生也留言感謝貼文發聲並表示，在收到訊息的當下真的感到十分不適、錯愕，不過還是很慶幸沒有學弟妹遇到這個問題，提醒之後大家辦活動的同時也都要好好保護自己，也希望大家都不會遇到這種事。

輔大表示，學校高度重視學生安全與權益，對任何涉及不當騷擾言行均秉持零容忍堅定立場。

輔大表示，今天經網路發文獲悉相關情事後，已於第一時間進行校安通報，由系所與課指組等相關單位主動聯繫學生。後續，校方將全力提供心理輔導、法律諮詢及相關必要協助。