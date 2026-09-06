台大開學典禮 校長陳文章：不必急於一入學就決定一生的道路

台灣大學下午舉辦 115學年度開學典禮，典禮以「青春活力與勇於探索」為主軸，引領新生感受成為台大人的多元可能。台大校長陳文章期勉大學新鮮人不必急於一入學就決定一生的道路，而是善用校園資源，培養充足的知識、能力與視野，在探索中勇於尋找答案，成長為最好的自己，創造與眾不同的未來。

陳文章致詞表示，大學最重要的任務，是賦予學生追尋答案與自我成長的能力。他說，知識讓人明白「是什麼」，專業讓人掌握「怎麼做」，但真正受過大學教育的人，更要不斷扣問自己：「為什麼做？」、「為誰而做？」以及「我希望成為什麼樣的人？」

陳文章提出3點勉勵，第一是「把專業學好，也學會把專業用出來奉獻社會」；第二是「走出教室，認識真實的世界」；第三則是「學會選擇，也學會承擔選擇」。他期許新生認真面對未來每一天，認真學習、探索、待人，也坦然面對選擇與失敗。陳文章說，期盼學生未來離開台大時，帶走的不只是學位證書與專業知識，而是「更成熟、更有能力，且清楚知道『為什麼而做』的自己」。

典禮也邀請在全球高效能計算（HPC）指標性競賽「學生叢集電腦競賽」（SCC）勇奪全球總冠軍的團隊成員、資工系學生杜冠勳代表新生致詞。他分享自己轉入資工系過程中的迷惘與探索，坦言「『什麼都不會』反而成為自己選擇挑戰的理由」，因為未知往往蘊藏最豐富的學習與成長機會。杜冠勳鼓勵學弟妹不必害怕自己的不足，因為那正代表站在可以蛻變成長的起點，期勉大家勇敢嘗試，與夥伴攜手開創屬於自己的未來。

開學典禮開始唱校歌時由於都是新生，對歌詞並不熟悉，現場氣氛顯得有些生澀。典禮結束後，許多大一新生拿著「鄉親啊！我上台大了！」的布條合影。

台灣大學下午舉辦 115學年度開學典禮，典禮特別邀請在全球高效能計算（High Performance Computing, HPC）領域指標性競賽「學生叢集電腦競賽」（Student Cluster Competition, SCC）中勇奪全球總冠軍的團隊成員一資工系杜冠勳（圖）同學代表致詞。記者蘇健忠／攝影

台灣大學校長陳文章（中）致詞時表示，大學最重要的任務，是賦予學生追尋答案與自我成長的能力。記者蘇健忠／攝影