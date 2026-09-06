台大開學典禮 校長陳文章勉新生：學專業、認識世界、為選擇負責

台灣大學今日舉辦開學典禮，115學年度學士班新生共計4526人、碩博士班新生共計6267人。校長陳文章致詞時鼓勵新生，大學不是一進校園就要決定一生的方向，而是逐步尋找「為什麼做、為誰而做、希望成為什麼樣的人」的過程；除了學好專業，更要走出教室認識真實世界，學會選擇並為選擇負責，將所學用於奉獻社會。

開學典禮上，以台大熱舞社的演出揭開序幕，現場也播映由學生籌備團隊發想的主題影片《台大新生的一天》，結合科幻與懸疑手法，將新生初入校園可能面臨的各種疑難雜症融入情節，巧妙串聯校內各行政資源，鼓勵學子主動探索、勇敢邁出第一步。

陳文章指出，大學不是要求你一進來，就決定一生要走哪一條路。一個真正受過大學教育的人，需要不斷問自己「為什麼做？」、「為誰而做？」及「我希望成為什麼樣的人？」接下來幾年的大學生活，就是逐漸找到自己答案的過程。

陳文章鼓勵新生把專業用出來奉獻社會，讓社會變得更好，以及走出教室，認識真實的世界。台大推動NTU Beyond Borders計畫，可透過交換、雙聯學位、研究實習、課程合授、暑期課程，以及國際企業與NGO海外實習、服務學習等方式，讓學生有機會走進不同的文化與社會。

陳文章表示，鴻海董事長劉揚偉曾談到，領導者重要的能力之一，就是「選擇」與「判斷」，企業必須選擇產業、產品、時機、客戶與夥伴，人生也是如此。

陳文章說，人生真正的難題，很多時候不是「我要不要努力」，而是「我要把努力放在哪裡？」有人很早找到方向，有人需要多走幾條路；有人甚至走了一段路之後，才發現自己選錯了，「這些都沒有關係，重要的是，你願不願意為自己的選擇負責？選擇之後，認真走；發現錯了，勇敢調整；遇到失敗，從失敗裡學習。」

陳文章也提到，日本傳奇球星鈴木一朗站上美國棒球名人堂的舞台，大家看到的是三千支安打的耀眼紀錄，但這些紀錄，是無數個普通日子的累積，「做好一次又一次看似不起眼的小事」，真正重要的成就，往往來自「你怎麼度過每一個普通的日子」。他鼓勵新生認真面對每一天，直到離開台大的時候，帶走的不只是一張學位證書，也不只是專業知識，而是一個更成熟、更有能力，也更知道自己為什麼而做的自己。

開學典禮邀請在全球高效能計算領域指標性競賽「學生叢集電腦競賽」中勇奪全球總冠軍的團隊成員、資工系學生杜冠勳代表致詞。杜冠勳從自身轉入資工系的迷惘與探索談起，坦言「『什麼都不會』反而成為自己選擇挑戰的理由」，因為未知往往蘊藏最豐富的學習與成長機會。他鼓勵學弟妹不必畏懼不足，那正代表站在一個可以蛻變成長的起點，期勉大家勇敢嘗試，與夥伴共同開創未來。

此外，本屆學生會會長孫傳哲與研究生協會會長王意婷也以自身經驗分享校園生活要訣，並鼓勵新生積極參與公共事務、持續關心社會。