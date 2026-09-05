台師大結合AI辦閱讀競賽 學生成績顯著提升

台灣師範大學舉辦SmartReading適性閱讀跨國競賽，帶動2萬人次參與，AI（人工智慧）技術協助診斷閱讀能力和讀物難度分級，6年級平均後測分數較一般學生提高75分。

台師大與國家科學及技術委員會、各縣市教育局合作，自2019年開始推動「全球科普閱讀力大賽」，今年吸引3300名學生、484所學校參與，歷屆累計參賽人數已突破2.1萬人。

這項競賽歷時半年，分為前測、閱讀任務、後測3階段，提供線上與實體雙軌參與方式，涵蓋國小3年級至高中1年級，不只是台灣，包括香港、韓國、新加坡、泰國、越南、美國、加拿大、澳洲、德國、法國、巴西也有學生投入。

團隊研發「SmartReading適性閱讀系統」，運用AI技術精準掌握參與者的閱讀能力，同時也透過文本分析技術，快速找出適合的書單，再透過讀後評量建構完整的學習循環。

今年競賽更首度導入「AI閱讀夥伴」，提供個人化閱讀鷹架、適性推薦與即時學習回饋，協助學生建立自主探究能力。

研究發現，透過AI協助適性閱讀，學生表現顯著提升，後測數據顯示所有年級組平均成績都高於該年級常模（指未使用AI協助的一般學生），其中6年級表現最為突出，後測平均分數高出常模達75分。

今天參與成果發表會的台東縣豐田國中教師胡惠婷表示，這項競賽讓學生善用AI技術，把AI當成探究知識、培養思辨能力的學習夥伴。

獲得東區5年級第3名的台東大學附小學生簡睿新表示，使用「推薦書單」功能，接觸「 化學學什麼？」書籍和「元素週期表又添新丁啦」科普文章，進而得知一些元素近年才被正式加入元素週期表，感到非常新鮮。

今年競賽也新增AI數位倫理、AI運算思維及AI數位應用三大AI素養主題的書籍和文章，閱讀量占約1成，反映學生對AI新興議題的高度關注。而最受學生歡迎的書籍類別，依序是動植物、生命科學、天文地科。參與競賽學生在半年內，平均讀了10.1本書、9.7篇文章。