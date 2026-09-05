補助低、漲價挨罵 大學宿舍難翻新

國內大專校院宿舍老舊問題積習已久，然而在現行政策框架下，學校若想大力改建或擴建，卻陷入「自籌負擔沉重」與「宿舍費調漲引爆爭議」的雙重困境。在中央補助極度有限的狀況下，不少大學只得尋求外界捐款與校友資源挹注，成為艱鉅的財務防線。

根據民間團體引述資料，教育部對大專校院宿舍建設的補助比例普遍偏低。以政大指南宿舍計畫為例，總工程經費高達近卅億元，教育部補助僅約百分之五；台大動輒五十二億元的宿舍案，補助比例更僅有百分之一點五，意味著超過九成以上的龐大資金均須由學校自籌。

OURs都市改革組織指出，現行內規將宿舍排除在一般營建補助之外，強制要求「百分之百自償」。在這種財務模式下，學校一旦投入數億乃至數十億巨資興建或翻新，建設成本最終只能透過大幅調漲住宿費來攤提，直接衝擊學生生計。學校因而夾在「不改建被罵宿舍太爛」與「翻新後漲價被罵太貴」的兩難中。

為了解開經費僵局，部分學校轉向外界募款。高師大表示，宿舍整修及新建所需經費龐大，財務上確實面臨壓力。針對宿舍整體改善，已籌措約二點一億元。

政大校方表示，學校持續爭取校友支持，目前已獲約三千萬美元（約新台幣九點三億餘元）捐贈款，指定投入宿舍新建工程，新宿舍預計於一一八年第三季啟用。現有宿舍則預計於一一九年度整修。

OURs研究員廖庭輝建議，大專宿舍應比照「社會住宅」機制，由政府補貼「非自償」的差額部分。透過降解學校的自籌資金壓力，中央也能要求學校維持合理的住宿定價與生活品質，從制度方面破解宿舍翻新緩慢的死結。