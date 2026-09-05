住宿難題 大學生抽宿舍 像抽生死籤

開學季掀「宿舍開箱」熱潮，大學宿舍品質參差不齊、中籤率低的長年沉痾再度引發熱議，讓學生自嘲抽宿舍宛如「抽生死籤」。多個民間團體昨共同呼籲政府，應將大學宿舍納入國家居住政策，並比照社會住宅給予「非自償」財政補貼，避免無穩定收入的學生被迫流向校外「租屋黑市」，全面捍衛學生的居住正義。

教育部表示，將持續鼓勵學校申請宿舍改善補助，並視整體政策推動及學校實際需求，評估提高補助比例的可行性，以減輕學校財務負擔。

各大專校院下周迎來開學季，新舊生陸續進駐宿舍，社群平台上再度吹起「宿舍開箱風」。然而，有人抽到飯店級雙人套房，也有人分到牆面斑駁、環境潮濕「發霉長蕨類」的老舊雅房。高師大一名新生無奈表示，一開門就被眼前景象嚇呆，爬上上舖的鐵梯布滿鐵鏽，爬動時整個鐵架劇烈晃動，感覺床隨時會塌下來。台南某私立科大的學生透露，宿舍廁所排水系統極差，房間經常飄出不明異味，角落更不時有蟑螂爬出。

看到孩子必須在這樣的環境下生活，也讓不少家長心疼，痛批學校連最基本的乾淨整潔都無法提供，簡直是變相逼迫家長花大錢去校外租房。

實際上，教育部二○一九年時，曾啟動五年五十億元的「打造年輕世代宿舍新環境」計畫，補助大學提案翻修宿舍，每床最高補助四萬二千元至八萬四千元不等；二○二四年時，再推五年期的「新宿舍計畫二點○」，持續補助學校翻修、新建學生宿舍，每床最高補助五萬二千元至十點四萬元不等，目標是在一一七年前將大學宿舍中籤率提升至百分之七十。截至今年八月，已核定六十三案、涵蓋四十九校，改善五點五萬床，投入經費約卅二億元。

不過青年思潮、台灣學生聯合會、政大學生會及OURs都市改革組織等團體昨開記者會，痛批教育部推行的「新宿舍運動計畫」存在重大漏洞。

台學聯理事長陳昱仁說，教育部承諾一一七年將中籤率提升至七成，但計算方式僅以「有登記申請的人數」為分母，完全忽略了因學校規則限制（如舊生禁抽）或預期抽不到而直接放棄申請、轉往校外租屋的龐大需求。

青年思潮研究員陳曄表示，現行政策將宿舍歸類為「自償性建設」，政府補助極低，如台大五十二億元案補助僅約百分之一點五。在工料雙漲下，學校無力負擔只能選擇流標，或將營運成本轉嫁至宿費，導致學校陷入「不改善被罵宿舍爛，翻新調漲又被罵貴」的雙重困境；現行法規「每人至少四平方公尺」的標準僅適用於新建宿舍，無法約束動輒數十年、擁擠不堪的老舊宿舍進行改善。