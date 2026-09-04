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社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

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社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

聯合報／ 記者馮靖惠
政大自強5678舍。圖／政大學生會提供
政大自強5678舍。圖／政大學生會提供

為協助各大專校院改善學生宿舍品質、減輕學生負擔，教育部自108年起推動「新世代學生住宿環境提升計畫」，並自113年接續實施「新宿舍運動2.0」。透過宿舍整體改善補助、新建補助及建築貸款利息補助等多項措施，截至115年8月，已累計投入約新台幣63億元，實質提升全國大專校院學生的住宿環境與居住品質。教育部強調，將持續透過輔導團隊協助學校盤整需求，並滾動式評估進一步提高補助比例的可行性。

各大專校院下周迎來開學季，新舊生陸續進駐宿舍，社群平台上再度吹起「宿舍開箱風」。然而，有人抽到飯店級雙人套房，也有人分到牆面斑駁、環境潮濕「發霉長蕨類」的老舊雅房。面對宿舍亂象，青年思潮、台灣學生聯合會、政大學生會及OURs都市改革組織等團體今天召開記者會，痛批教育部推行的「新宿舍運動計畫」存在重大漏洞。

台學聯理事長陳昱仁說，教育部承諾117年將中籤率提升至七成，但計算方式僅以「有登記申請的人數」為分母，完全忽略了因學校規則限制（如舊生禁抽）或預期抽不到而直接放棄申請、轉往校外租屋的龐大需求。

在各校當中，政大自強宿舍被點名，並被戲稱「純獄風」。政大學生會會長曹敦閔表示，政大自強5678舍屋齡已高達四十年，至今仍維護著四人一間的上下舖雅房，每人平均使用面積僅有1.13坪，甚至被安排為新生入住的主力區域。這與2011年啟用的自強十舍相比，硬體條件猶如兩個世界。

教育部指出，在減輕學生住宿負擔與改善居住環境兩大方向上，相關措施已有顯著成果。自113年2月起正式推動「大專校院學生校內住宿補貼」，一般生每學期可獲得5000元補貼，經濟弱勢學生每學期更提高至7000元，有效平緩學子的經濟壓力。

在宿舍設施升級方面，教育部截至115年8月已核定49校、共63案「校內宿舍整體改善補助」，改善床位達5萬5,278床，投入經費約32億元；同時，為鼓勵學校自建或重建宿舍，也通過12校、共13案「校內宿舍建築貸款利息補助」，核定1萬1,172床，補助貸款額度約31億元。

考量近年營建物價波動及各校實際建設需求，教育部自113年起全面提高宿舍改善補助額度，包括：整修及新建學生宿舍：每床最高補助由4.2萬元調升至5.2萬元；校舍改建為學生宿舍：每床最高補助由8.4萬元大幅調升至10.4萬元。

教育部強調，未來將持續結合專業的「學生宿舍改善輔導團隊」，主動協助學校盤整住宿需求並研擬最佳改善方案。同時，教育部也將視整體政策推動進程與各校實際財務狀況，滾動式評估進一步提高補助比例的可行性，期盼能加速改善全台學生住宿環境，為學子打造更具品質與安全的校園生活空間。

政大學務長蔡炎龍也在今日接受媒體聯訪補充，目前無法立刻大幅改善自強宿舍，主要是之前部分宿舍因捷運興建而拆除，翻新恐衝擊住宿需求。

政大校方說明，有部分宿舍因配合都市計畫及捷運南環線「政治大學站」工程而拆除，校內住宿床位因此減少約1300床。學校近年已透過多種方式增加住宿量能，包括：改建部分教職員宿舍，作為學生替代住宿空間；與台北市住都中心協調社會住宅等資源，爭取約300個床位；持續尋求其他可行的校外住宿合作方案。

政大提到，然而學校鄰近山坡地，可供興建學生宿舍的腹地有限；目前全校學生約1.6萬人，校內僅能提供約5400個床位，住宿供需仍相當緊張。而為使既有宿舍能在新宿舍完成後立即接續整修，校方已於114年啟動「自強五、六、七、八舍大型整修先期規劃案」，預計於119年度進行整修。

宿舍 補助 教育部 大學 政大

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