平均每人僅1.134坪？大學宿舍品質惹議 政大：4棟新舍最快118年啟用

民間團體今天在立法院召開記者會，對大學宿舍品質提出訴求，政治大學部分宿舍4人房被指空間狹小、平均每人僅1.134坪。校方表示，已在興建4棟新宿舍，爭取118年第3季啟用。

青年思潮、台灣學生聯合會、OURs都市改革組織等民間團體今天共同召開記者會，提出5項訴求，包含應納入居住政策規劃、降低學校宿舍經費自籌、中籤率計算應反映真實、檢核既有老宿舍並提前評估改善或新建計畫。

記者會中，政治大學宿舍被當成案例，部分宿舍屋齡已40年，4人睡上下舖、每人平均只有1.134坪。

政大學務長蔡炎龍今天稍晚接受中央社訪問表示，由於校區附近正在興建捷運（南環線政大站），部分宿舍因工程需要拆除，床位比較吃緊，翻修舊宿舍須1、2年時間，又會使床位大幅減少，使學校面臨兩難。

蔡炎龍表示，已於民國113年度在指南校區陸續興建4棟新宿舍，可容納1800床，爭取在118年第3季啟用。並預計於119年整修自強5到8舍，目前規劃將原來的4人房改為2人房、重新裝潢並調整宿舍空間。

在新宿舍蓋好前，政大現階段改建部分教職員宿舍，作為學生替代住宿空間，並與台北市協調社會住宅資源，爭取約300個床位，並持續尋求其他可行的校外住宿合作方案。

蔡炎龍表示，學生也可8到10人組隊，申請化南新村的臨時學生宿舍替代方案。這項方案是鼓勵學生自主管理，並提供性別友善措施，組隊沒有限制男女。

另外，部分學生反映政大宿舍環境潮濕、容易過敏。校方後續向中央社補充，宿舍備有多台高效、節能的品牌除濕機供學生借用，部分並具空氣清淨功能。如果學生有個別需求，也可申請自備除濕設備。

有民團4日針對大學宿舍品質提出訴求，其中政治大學部分宿舍被點名空間狹小。校方對此表示，會持續修繕與優化環境。圖／中央社（政大提供）