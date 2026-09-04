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台日高教合作升級 東海攜手弘前大學拚AI醫療半導體

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學校長張國恩率團訪問日本青森，與國立弘前大學簽署合作備忘錄，推動教授、學生及研究團隊互訪交流。圖／東海大學提供
東海大學校長張國恩率團訪問日本青森，與國立弘前大學簽署合作備忘錄，推動教授、學生及研究團隊互訪交流。圖／東海大學提供

台日高等教育合作再升級，東海大學校長張國恩日前率團赴日本青森，拜會國立弘前大學，雙方聚焦AI跨域醫療、農業生命科學及半導體人才培育等領域深化合作，研議簽署合作備忘錄（MOU），推動教授、學生及研究團隊互訪交流。

東海大學指出，弘前大學設有醫學部，對於東海雖未設醫學院卻能結合AI、資訊科技與管理專業，與台中榮民總醫院合作發展智慧醫療的模式深感興趣，也高度肯定東海近年推動AI教育及半導體人才培育的成果，雙方將進一步推動教授與學生交流。

張國恩表示，大學合作未必建立在相同學院上，專業互補反而能激盪新研究模式。他出訪前盤點弘前大學各領域，逐一「對表」：弘前農學生命科學部的應用生物、食品科學可與東海食品科學系交流；生物、生化研究可對接東海生命科學、化學領域；農業與園藝研究也可望與東海精緻農業合作。

弘前大學校長福田眞作指出，弘前大學是青森縣的國立大學，長期深耕地方教育並拓展國際化，尤其在醫學、農業與生命科學領域具有特色。他提出簽署MOU，讓合作從學生交流擴及教師互訪、共同研究，並與張國恩討論結合弘前醫學基礎與東海AI能量，探索智慧醫療研究與人才培育可能。

張國恩說明，東海近年推動AI教育，各學系均有相關課程，朝「AI賦能大學」發展；東海鄰近中部科學園區，涵蓋半導體、智慧醫療等供應鏈，若結合青森醫療、農業能量與台中AI、半導體產業環境，兩校合作可望延伸至智慧醫療、智慧農業及半導體研究。

張國恩也拜會了青森縣知事宮下宗一郎及平川市長工藤貴弘，聚焦強化台日青年交流，期待雙方各派10名青年互訪，讓交流深入彼此大學、城市與生活。宮下宗一郎希望台灣青年透過實地交流認識青森，工藤貴弘則把下一世代交流列為重點，預計11月訪台並加大教育合作。

張國恩表示，東海與青森的緣分始於今年3月青森青年赴台中交流，當時東海受台中市長盧秀燕委託接待，其中就有弘前大學醫學部學生，該生表現讓張國恩印象深刻，促成了這次拜會。張感謝青森縣及平川市熱情接待，並邀請對方持續組團回訪台中，希望能為兩校長期合作奠定基礎。

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