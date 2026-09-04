政大攜手永豐金 獲捐2.47億元啟動10年跨域育才計畫

政治大學迎接創校百年，永豐銀行與永豐金證券共同響應百年政大薈萃基金，挹注總額2.47億元，展開為期10年的深度合作。雙方將共同重構社資樓空間、升級教學環境，今天揭牌成立永豐金融跨域共學實驗室，攜手打造成為台灣高等教育跨域創新與金融實務結合的新地標。

政大校方表示，本次捐贈以「百年政大，沐光前行；永豐相伴，洋溢新章」為主題，政大校長李蔡彥、永豐金控董事長陳思寬及雙方高階主管都親自出席。

有別於傳統企業以單純硬體為主的捐贈模式，本次合作拉長至十年期程，將空間改造延伸至課程共創、企業業師進駐、實習管道、國際交流等面向，建立校企長期共育人才的新典範。

政大校長李蔡彥表示，百年對大學而言，關鍵在於思考下一世代的需求。面對科技快速演進與產業環境持續轉變，大學不僅要累積知識，更要創造跨領域交流與實作機會。他感謝永豐對百年政大薈萃基金的支持，協助學校改善教學場域、擴大跨域學習資源，讓學生能在校期間即接觸真實產業議題。

永豐金控董事長陳思寬說，政大百年來培育出許多影響台灣社會與金融產業的關鍵人才。永豐長期重視教育投資，認為支持教育關鍵在於將資源、經驗與機會帶進校園。未來期待更多員工將金融實務帶入教學場域，與師生共同探討產業趨勢、金融應用與社會議題，透過共學實驗室與實習合作，將知識轉化為實際行動。

政大副校長蔡維奇說，「永豐金融跨域共學實驗室」將以X實驗學院為核心平台，引導學生跨越系所界線，整合人文社會、商管、資訊與金融等多元視角，聚焦發展金融創新、金融科技（FinTech）、永續發展（ESG）及社會創新等關鍵課題。

此外，雙方更同步推動國際人才培育方案，涵蓋海外交換、國際生獎學金、企業導師及國際實習，為台灣金融業打造具備國際競爭力的青年梯隊。未來完成整建後冠名的永豐社資樓與永豐金融跨域共學實驗室，將持續串聯金融專業、校園智慧與青年創意，發揮高等教育的社會影響力。