台積電「前大掌櫃」何麗梅大學會計被當不後悔 談退休後生活還有夢

小時候學鋼琴的夢想雖未實現，長大後卻把熱情轉化為支持音樂與藝術。前台積電財務長兼發言人、台積電文教基金會董事有台積電「前大掌櫃」之稱的何麗梅今年退休。她表示，退休後仍有許多夢想，現在最想投入教育、幫助年輕人。她鼓勵青年把握機會多方探索，不要害怕嘗試，更回憶即使自己大一時因活動太多，會計曾考58分被當，她也從不後悔當時的各種探索，因為每一次嘗試都可能成為人生重要的養分。

台積電文教基金會今舉辦第11屆「台積電青年築夢計畫」《WHAT IF＿＿？》互動展開幕記者會，何麗梅、董事彭宗平及藝術家郭奕臣到場，與青年一同為展覽揭幕。

何麗梅生長在新竹，她分享，因為頭前溪離家不遠，小時候經常和朋友到溪邊玩水，也會到稻田旁的水溝抓魚、找青蛙，偶爾還調皮地偷拔農民種的甘蔗。但求學之後，自己一直是乖乖念書的學生，先後就讀光華國中、新竹女中。進入政治大學後，她感受到前所未有的自由，彷彿有許多事物都可以探索。大一時，她幾乎參加所有新生活動，包括游泳、壘球、排球、籃球、辯論及合唱等，玩得十分盡興。

由於忙著探索大學生活，何麗梅坦言，當時沒有花太多時間念書，大一會計甚至曾考58分不及格，後來才發現自己粗心漏看考卷背面1道20分的題目。不過，她現在回想起來，一點也不後悔大學時參加的各種活動，因為從中學到的事至今仍十分受用。

她也透露，小時候最大的夢想是學鋼琴，但因知道家庭條件不允許，從未向父母開口。雖然如今不太可能再回頭學琴，但她一直喜歡音樂與藝術，因此將這份未完成的夢想轉化為支持藝術界，經常贊助音樂會。

何麗梅說，退休後，想把更多心力放在教育。她目前在政大擔任校友導師，她鼓勵年輕人把握機會多方探索。她說，有些興趣可能在童年時因家庭條件或父母限制而被掩蓋，但只要有機會，就不要害怕，盡量嘗試，「嘗試本身就是很好的學習，也可能成為一生重要的養分。」

彭宗平也說，做夢並非年輕人的專利，自己至今仍有許多夢想。他長年投入理工教育，大學讀化學、赴美研究材料科學，之後在大學任教近40年，但理工科其實並非他最初的興趣。彭宗平說，自己從小就對歷史、地理很有興趣，只是在當時社會環境下，理工科出路較好，因此選擇理工領域。如今他的夢想之一，是有機會到高中開設一門結合歷史與地理的課。

他認為，中學教育往往將歷史與地理分成不同科目，但許多民族遷徙、疆域變化與歷史發展，其實必須放在地理脈絡中理解。若能把兩者結合，不僅能讓學生更融會貫通，也能促使自己進一步研究有興趣的歷史議題，再分享給年輕世代。

「台積電青年築夢計畫」《WHAT IF＿＿？》互動展今年以「帶你探索尚未選擇的人生」為主軸，規畫10場「人生聊天室：人生選擇工作坊」，並結合藝術家郭奕臣打造的《快閃夢》互動光影作品，希望陪伴Z世代青年面對選擇困境，勇敢探索不同人生可能。

台積電文教基金會董事彭宗平。記者曾原信／攝影

藝術家郭奕臣。記者曾原信／攝影

「台積電青年築夢計畫」《WHAT IF＿＿？》互動展今年以「帶你探索尚未選擇的人生」為主軸，規畫10場「人生聊天室：人生選擇工作坊」，並結合藝術家郭奕臣打造的《快閃夢》互動光影作品，希望陪伴Z世代青年面對選擇困境，勇敢探索不同人生可能。記者曾原信／攝影