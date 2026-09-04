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開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

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開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聯合報／ 記者馮靖惠／即時報導
高師大。聯合報系資料照
高師大。聯合報系資料照

開學季，Threads等社群平台上出現大學宿舍開箱文，對不少大學新生來說，抽到新宿舍進天堂，抽到舊宿舍下地獄，卻是極其真實的煎熬。一名高雄師範大學新生滿懷期待地推開宿舍房門，眼前的景象卻讓她當場愣住，最令她心驚膽顫的是直通上舖的梯子，一腳踩上去，白襪底瞬間染上一層黃褐色的鐵鏽斑痕；當她咬牙向上爬時，整座金屬床架伴隨著摩擦聲劇烈搖晃，「感覺隨時會把整張床搖垮下來，真的很恐怖」。

她甚至剛搬進去沒幾天，就因潮濕環境，皮膚開始紅腫過敏，家住高雄的她乾脆天天跑回家睡，宿舍成為僅能短暫歇腳的休息站。這樣令人心酸的住宿場景並非單一個案。

台南某私立科大的學生無奈透露，宿舍排水系統極差，浴室洗手台經常積水不退，房間空氣中時不時飄散著一股難聞的異味，甚至還會有蟑螂隨時從牆角或排水孔爬出來。

高師大也有學生反映，即便拿刷子將廁所猛刷了兩輪，牆面與地板依然斑駁不堪。

政治大學學生會會長曹敦閔說，政大屋齡高達40年的自強5678舍，至今仍維持4人一間的上下舖雅房，每人平均使用面積僅1.13坪（不到3.8平方公尺），狹小擁擠的空間成了大多數新生的主要住處，與2011年才啟用、新穎明亮的自強十舍形成強烈對比，完全是爛宿舍與好宿舍是兩個世界的真實寫照。

眼看孩子要住進這樣的環境，許多大學新生的家長更是心疼又氣憤，質疑學校連最基本的整潔乾淨都做不到，根本是變相逼家長花錢去校外租屋。對此，學生團體強調，教育部目前僅針對「新建」宿舍訂定每人4平方公尺的面積標準，卻無視既有老舊宿舍的狹小擁擠，呼籲教育部應將面積與品質規範一併套用於既有宿舍檢核，並建立提前改建規劃機制，避免修繕期大幅減床衝擊學生權益，早日終結「同校不同命」的住宿悲歌。

針對宿舍老舊引發的紛擾，高師大校方說，學校相當重視學生住宿品質，目前已籌措約2.1億元推動新宿舍運動，第1期工程以整修3棟女生宿舍為重點，經費已到位，預計自116年起分棟施工，歷時3至5年陸續完成。第二期則規劃整修逸清宿舍及拆除重建研究生宿舍。

高師大說，近3年來已獲教育部補助約7588萬元，進行和平校區宿舍廊帶整修，本學期開學也已專款編列100萬元用於緊急維修，不足部分將運用捐款優先處理安全疑慮。

至於部分牆面壁癌問題，校方說，因近期高雄連日大雨影響施工，待天候放晴後會立即進行防水與修繕工程，積極改善學生居住環境。

一名高雄師範大學新生說， 宿舍直通上舖的梯子，一腳踩上去，白襪底瞬間染上一層黃褐色的鐵鏽斑痕。圖／讀者提供
一名高雄師範大學新生說， 宿舍直通上舖的梯子，一腳踩上去，白襪底瞬間染上一層黃褐色的鐵鏽斑痕。圖／讀者提供

鬼屋 新生 小強

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