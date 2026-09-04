南台科大與波蘭克拉科夫理工大學簽雙聯學位合約 提供歐洲深造新選擇

南台科大今天公告與波蘭知名工科學府克拉科夫理工大學簽署雙聯學位合約，拓展歐洲學術合作，兩校還將推動跨國研究合作及師生交流，為學生提供赴歐洲攻讀學位升學選擇，進一步拓展國際學習與專業發展視野。

校長黃能富表示，克拉科夫理工大學是波蘭歷史悠久且具國際聲譽的工科大學，在工程與化學等領域具備卓越的科研實力。此次簽約不僅深化兩校學術交流，更將合作推進至人才培育層次，為學生提供更多元且優質學制選擇；參與計畫學生能取得兩校學位，更能在跨國學習中培養跨文化適應力與國際競爭力。

克拉科夫理工大學校長Andrzej Szarata表示，兩校在專業領域具高度互補性與發展潛力，期盼簽署進一步深化雙邊關係，推動更具實質效益的學術研究與人才培育計畫。

波蘭克拉科夫理工大學對合作展現高度重視，校長率國際事務處處長Katarzyna Baron-Lisiakiewicz、化學工程與技術學院院長Piotr Michorczyk與副院長Katarzyna Matras-Postolek及電氣與電腦工程學院院長 Maciej Sulowicz等校級學院主管組成代表團來台五天學術訪問，也深入交流雙聯學位計畫與跨國研究合作、師生交流等議題。

南台科大與波蘭克拉科夫理工大學簽雙聯學位合約，提供歐洲理工深造新選擇。圖／校方提供

南台科大與波蘭克拉科夫理工大學簽雙聯學位合約，提供歐洲理工深造新選擇。圖／校方提供