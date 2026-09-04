大學宿舍天堂地獄兩樣情…民團批政策失靈 提5大訴求「比照社宅」

各大專校院下周迎來開學季，新舊生陸續進駐宿舍，社群平台上再度吹起「宿舍開箱風」。然而，有人抽到飯店級雙人套房，也有人分到牆面斑駁、環境潮濕「發霉長蕨類」的老舊雅房，極端落差讓學生直呼「抽宿舍像抽生死籤」。青年思潮、台灣學生聯合會、政大學生會及OURs都市改革組織等團體今天召開記者會，直批教育部「新宿舍運動計畫」存在重大漏洞，喊話政府將大學宿舍納入居住政策，並比照社會住宅給予「非自償」補貼。

青年思潮研究員陳曄說，教育部雖承諾要在117年將宿舍中籤率提升至七成，但計算方式本身就失真，僅以「有登記申請的人數」為分母，卻忽視許多預期抽不到或遭規則排除而直接在校外租屋的龐大需求，根本是倒果為因。當計算基礎本身就是扭曲的，教育部就算真的把數字衝到七成，也無法反映真正的需求缺口。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁表示，以台北大學為例，大二或碩二以上的舊生根本不能抽宿舍，也有學校給舊生低中籤率，讓學生為了避免不確定性、先搶好物件，只好放棄抽籤。陳昱仁説，教育部應調查、檢討這些規定，才能計算、改善真實需求與中籤率。

陳曄直言，大學宿舍是居住正義的一環。如果學校沒提供足夠、有品質的宿舍，沒有穩定收入的學生就會被迫流往「租屋黑市」，住在違建、頂加，或需要犧牲學業打工換租金。陳曄強調，因此宿舍不能讓大學各自為政，該由政府納入居住政策框架處理。

除了數據自欺欺人，財務結構更是壓垮學校與學生的主因。學生團體說，教育部目前將宿舍歸類為「自償性建設」，補貼極低，如政大指南宿舍補助僅約4%、台大52億元案補助更僅約1.5%，超過97%需學校自籌。在工料雙漲下，學校無力興建只能選擇流標，就算改建成功，營運成本最終也只能轉嫁至學生宿費，導致「不改善被罵宿舍爛，翻新調漲宿費又被罵貴」的雙重困境。

陳曄表示，學生宿舍長期被歸類為自償性建設，政府只補貼部分利息，本金要學校自己想辦法籌措。當「蓋不起、標不成、不參與」變成常態，光靠拉高中籤率的口號，改變不了學校根本沒有能力興建足夠宿舍的現實。也就是說，教育部承諾的7成中籤率，如果不同時解決「誰出錢」跟「怎麼算」這兩個問題，就只會是一個「看得到、達不到」的數字。

此外，既有宿舍的品質也缺乏保障。政大學生會會長曹敦閔舉例，政大自強5678舍屋齡高達40年，至今仍是4人一間的上下舖雅房，每人使用面積僅1.13坪（不到3.8平方公尺），甚至成為新生入宿的主要區域，與2011年才啟用的自強十舍，形成強烈對比。但教育部現行的「每人至少4平方公尺」標準卻僅適用於新建宿舍，無法約束既有老舊宿舍改善。

陳昱仁說，教育部不能認為少子女化下，中籤率問題會自動解決。因為宿舍會變老而需改善，但施工必然衝擊床位數，如果不提前評估、規畫，改善宿舍反而造成學生困擾。例如師大日前申請到新宿舍計畫，但修繕卻會減少700床，引發學生反彈而暫緩，顯示有需要教育部輔導學校提前評估、規畫，降低衝擊。

「7年前被指出來的問題，到今天還停留在原地。」OURs研究員廖庭輝最後強調，大學宿舍問題他從2019追到現在7年。2019年，立委吳思瑤質詢就已指出2大關鍵：真實住宿需求被低估、宿舍經費需要學校自償，期間經過許多立委監督、監察院調查，教育部早就知道問題，但仍沒有到位。他呼籲，現在需要的不是更多研究、開會討論，而是教育部正視根本問題，也期待立院加以監督。

廖庭輝舉例，把「校外賃居學生」的潛在住宿需求一併納入考量，監察院調查已經用過這套算法，2024年的公聽會更正式要求把「校外租屋學生數」納入住宿需求。「最荒謬的是，教育部其實已經有能力統計校外租屋學生。教育部只是到今天仍然不願意把它當成政策判斷的基礎而已。」

廖庭輝也提到「自償性」的問題。他說，宿舍被列為不予補助項目，就是寫在教育部的「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審查及補助要點」裡，完全是教育部可以自行修正的內規。更何況，這份內規在2006年的版本時，宿舍還可以經專案簽報部長同意後補助，是2014年才改成現在的一律排除。

廖庭輝提到，社會住宅早就證明，不是只有「全部政府出錢」跟「百分之百自償」兩個選項。宿舍完全可以計算合理自償率，再由政府補貼非自償的部分。所以，他們要求的不是教育部無限撒錢，而是仿照社會住宅建立合理的非自償補貼制度，降低學校自籌比例；相對地，拿了政府補助，教育部也可以進一步要求學校設定合理的住宿費，並維持合理的居住品質。

民團今正式提出5大具體訴求：

1.納入居住政策： 將大學宿舍正式納入國家居住正義框架。

2.經費比照社宅非自償： 修正內規，提高政府補助比例，降低學校自籌與學生負擔。

3.中籤率應真實計算： 納入校外賃居等潛在需求，反映真實床位缺口。

4.老舊宿舍檢核改善： 每人4平方公尺標準應套用於既有宿舍，並訂出改善時程。

5.新改建提前規畫： 建立預先評估機制，避免施工期大裁床位衝擊學生權益。