亞大攜手美國學院 培育半導體人才

亞洲大學二日與美國亞利桑那西部學院簽訂合作備忘錄，未來兩校將透過「台美半導體教育聯盟」教育部平台，進行半導體、ＡＩ人工智慧及資訊科技等合作。教育部長鄭英耀表示，教育部期待吸引更多美國學生來台學習半導體，並創造台灣學生赴美研習ＡＩ及新興科技機會。

美國州立學院及大學協會主席查爾斯．威爾奇（Charles Welch）近日率十五名美國大學院校代表團來台訪問，除參加美國在台協會舉辦的「半導體人才培育高峰會」，也走訪國內大學與實體企業，實地了解台灣從課程、實驗室，類產線到產學合作的半導體人才培育體系，亞洲大學是重點參訪學校之一。

亞利桑那西部學院是代表團成員之一，校長芮蒂卡．達萬（Reetika Dhawan）也趁參訪機會與亞洲大學校長蔡進發簽訂這項為期五年的合作備忘錄。

蔡進發說，半導體與ＡＩ是台灣高教鏈結全球的關鍵，該校以半導體學士學位學程、ＡＩ半導體設計與永續製造研究中心為基礎，結合產業實作與國際交流，培育兼具專業能力、跨領域整合以及國際視野的科技人才。

他說，未來亞大將積極促進美國學生來台，學習半導體知識與技術，更希望亞大學生能到美國，學習ＡＩ人工智慧與新興科技，雙方為科技時代的台美人才培育注入動能，建立新的里程碑。