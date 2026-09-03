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南台科大與菲日大學跨國合作 共同開發AI視覺四足機器人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大與菲日大學跨國合作，開發AI視覺四足機器人展現實作力。圖／校方提供
南台科大與菲日大學跨國合作，開發AI視覺四足機器人展現實作力。圖／校方提供

南台科大工學院跨系所師生參加菲律賓「國際專案導向學習跨國共學計畫」，與菲主辦校USJ-R及日本大阪工業大學學生跨國組隊，聚焦智慧仿生機器人應用，挑戰結合AI視覺辨識與多軸動態控制四足機器人，從機構組裝、電路製作到程式開發，完成跨國工程實作。

最近一周活動由南台科大電機系施嘉興老師與資訊工程系許智淵老師帶隊。三校學生英語溝通依專長分工完成機器人開發，內容涵蓋3D列印與機構組裝、微控制器韌體開發、PCB電路焊接、電源配置及控制演算法整合。學生在有限時間內排除硬體軟體問題，將設計概念轉化為可實際運作機器人。

專案以四足機器人為主題，每隻機器人配置12組伺服馬達，具多軸自由度，可實現平衡站立、匍匐前進與多步態切換。南台科大學生團隊發揮機電整合與程式設計專長，將相機模組與機器視覺演算法整合至控制核心，並導入AI邊緣視覺技術，讓四足機器人能辨識環境特徵、地形障礙物及指定視覺標記，並依辨識結果進行避障決策，AI視覺、機電控制與嵌入式系統技術整合同一實作平台。

工學院長蔡明村表示，專案結合機電與資訊工程，整合機電控制、電路設計與視覺演算法，涵蓋12軸機構控制、電路整合及AI視覺演算法應用，展現跨域工程教育特色，也深化台、菲、日三校學生交流。

成果發表時，各國團隊展示四足機器人的自主導航及動態控制成果。南台科大學生團隊以自主導航、動態適應及步態控制演算法，結合AI視覺辨識回饋，獲現場評審及師生肯定。透過跨國分組合作，學生也累積技術溝通、團隊協作及跨文化交流經驗。主辦單位還安排聯誼之夜文化交流，促進三國師生互動。

南台科大校長黃能富表示，動手實作是掌握AI技術唯一捷徑，AI教育不能只停留在模型與理論，更重要的是讓學生將視覺辨識技術實際應用於動態硬體載具。跨國iPBL學生面對真實工程問題，在反覆測試與修正中掌握AI應用，培養從技術開發到實際應用能力。

教務長陳有圳指出，iPBL讓學生走出教室，將真實問題轉化為學習歷程，透過全英語跨國合作，培養溝通、協作及自主學習能力。

南台科大與菲日大學跨國合作，開發AI視覺四足機器人展現實作力。圖／校方提供
南台科大與菲日大學跨國合作，開發AI視覺四足機器人展現實作力。圖／校方提供

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