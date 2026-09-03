續任清大校長第3天赴美覓職！教授籲直球對決…高為元10日親上火線說明

清華大學校長高為元遭揭露續任第3天即赴美覓職，爭議持續延燒。清大校務監督委員會8月21日通過4項決議迄今未公布，校方則預定9月10日舉行全校說明會，由高為元親自說明近日各界關心事項。

清大校監會8月21日開會，針對高為元「帶職覓職」爭議通過4項決議，包括查清出國請假、職務代理及公務資源使用情形；釐清副校長、主任秘書等主管何時知情；評估事件對校譽及未來治理的影響；並建立未來類似事件的資訊揭露與處理機制。

不過相關決議至今仍未由校方公布，清大近期也發布「高為元校長全校說明會」報名資訊，預定9月10日上午10時在旺宏館國際會議廳舉行，高為元將先致詞20分鐘，再進行40分鐘意見交流。

清大材料系特聘教授周卓煇表示，校監會4項決議可濃縮為「查事實、查知情、查影響、補制度」，問題切得精準，接下來就看校方要「閃」、「拖」，還是「直球對決」。

周卓煇指出，若校方選擇「閃」，僅把問題限縮為有無違法、有無使用公款，或是否影響校務，即使答案都是沒有，也只處理法律及行政層面，仍無法回答外界最關切的問題，包括高為元才剛接受第2任校長任期，為何數天後就參與美國其他大學校長遴選，以及當時校內究竟有哪些人知情。

他也質疑，高為元接受續任時是否已知自己將參與其他學校遴選、是否應主動揭露，這些問題未必涉及違法，卻關乎校長的誠信、責任與校內信任。

至於校方若選擇「拖」，周卓煇認為，包括會議紀錄遲未公布、新舊委員交接及行政程序等理由雖各有程序依據，但若時間持續拉長，也可能讓外界產生是否希望事件逐漸冷卻的疑慮。

周卓煇認為，最適當方式仍是「直球對決」，將相關事實、知情時間點、校長本人說法及客觀紀錄公開釐清；若調查後沒有問題，也能還高為元清白，若制度存在漏洞則應立即補強，即使沒有違法，但若涉及倫理及治理問題，也應正面處理。

他強調，事件發展至今，考驗的已不只是高為元個人去留，而是清大如何面對權力、責任與信任，以及校務治理機制能否經得起檢驗。