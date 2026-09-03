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識貨？中山大學獼猴半夜再闖實驗室 鎖定「綠乖乖」直接取走

聯合新聞網／ 綜合報導
獼猴第一次在白天闖進中山大學實驗室搶走「綠乖乖」，坐在走廊護欄大快朵頤。隔日凌晨又有學生發現獼猴再闖實驗室直接鎖定「綠乖乖」取走。圖／取自Threads@yu_2004_07
獼猴第一次在白天闖進中山大學實驗室搶走「綠乖乖」，坐在走廊護欄大快朵頤。隔日凌晨又有學生發現獼猴再闖實驗室直接鎖定「綠乖乖」取走。圖／取自Threads@yu_2004_07

高雄國立中山大學近日獼猴出沒頻繁，繼日前闖入電資大樓電機系實驗室大啖普渡供品「綠乖乖」後，竟在隔日凌晨3點再度夜闖實驗室，只見牠自行開啟實驗室門後，直接跳上層架取走攸關儀器能否「乖乖運作」的鎮室之寶「綠乖乖」。

學生在Threads分享影片，只見獼猴凌晨3點再度現身中山大學電機系館，身手相當矯健地跳上實驗室擺放有正在運作的機器台上，直接鎖定「綠乖乖」取走，而猴子似乎也顯得相當熟門熟路，除能精準取走「鎮室之寶」，還知道要先以擋門的方式將門固定，且在學生追上錄影時，獼猴一度還回以快速猛攻的姿勢，企圖嚇跑對方。

學生在貼文笑稱「沒想到還有第二集」，並表示「凌晨三點猴哥來搞點宵夜」，影片曝光不到兩小時，迅速引來近千名網友按讚熱議。

由於「綠乖乖」在台灣科技圈有著特殊地位，常被放在電腦、伺服器或實驗設備旁，象徵「乖乖運作、不要出問題」，因此獼猴直接把實驗室的綠乖乖抱走，也讓學生忍不住哀號：「完蛋了」、「慘，直搗核心」、「綠乖乖被搶，不妙」、「什麼都可以搶，就是不能搶乖乖呀！」

更有網友開玩笑表示，「看哪一台開始不乖就知道了」，還有人笑稱獼猴根本「識貨」，「乖乖少一包功力大減，儀器有危險了」。

中山大學 實驗室 乖乖 猴子

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