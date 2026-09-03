快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

靜宜大學新任主管布達暨共識營 佩戴象徵「智慧、愛與服務」白領帶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜舉行新任主管布達典禮，校長楊昭順頒發聘書，校牧楊安仁神父為新任主管佩戴白領帶及致贈紀念植栽。圖／靜宜大學提供
靜宜舉行新任主管布達典禮，校長楊昭順頒發聘書，校牧楊安仁神父為新任主管佩戴白領帶及致贈紀念植栽。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今天舉行「115學年度新任主管布達典禮暨主管共識營」，校長楊昭順頒發聘書；校牧楊安仁神父為新任主管佩戴象徵「智慧、愛與服務」的白領帶，致贈代表「責任與希望」的紀念植栽。典禮中，與會人員宣讀「靜宜大學使命宣言」，秉持「進德修業」校訓及全人教育理念，以愛教育學生，重視真理、生命尊嚴、和平正義與環境永續，將天主教大學使命落實於校務發展與人才培育。

典禮由祈福禮揭開序幕，楊昭順表示，每位主管肩負的不僅是職務，更承載著信任、責任與期待。靜宜從英專、女子大學一路發展為綜合型大學，走過不同階段，如何持續開創新局，是主管團隊必須共同思考的重要課題。他期許主管勇於面對變革，凝聚團隊力量，為靜宜注入新動能。

近年靜宜辦學成果持續展現，115學年度大學分發入學各學系滿招，教育部「學海惜珠」補助居私校之冠，大專校院職涯輔導亦獲全國第一；在國際評比方面，美國「U.S. News & World Report」全球大學排名電腦科學領域名列綜合型大學私校第二，「泰晤士高等教育」世界大學影響力排名多項指標名列全台前茅。

楊昭順指出，面對高等教育環境快速變化，靜宜持續彰顯辦學特色、提升整體競爭力。近年並積極推動組織再造，透過調整與創新，厚植校務發展動能，穩健迎向未來挑戰。他期盼主管透過共識營深化交流，掌握高教相關議題及趨勢，並在校園中多一份合作、分享與溝通，共同營造正向的校園文化，攜手前進，讓靜宜走得更穩、更遠。

共識營以「組織再造・同心同行」為主軸，聚焦當前高等教育重要議題，靜宜大學秘書長林俊偉、教務長林智健分別進行「組織再造・同心同行」及「招生現況分析與未來規劃」專題分享。活動透過交流與討論，協助主管掌握學校現況與競爭優勢，強化跨單位合作，提升因應環境變革的能力。

靜宜大學今天舉行115學年度主管布達典禮暨共識營，凝聚團隊力量與創新動能，攜手推動校務發展。圖／靜宜大學提供
靜宜大學今天舉行115學年度主管布達典禮暨共識營，凝聚團隊力量與創新動能，攜手推動校務發展。圖／靜宜大學提供

靜宜主管團隊共同宣讀「靜宜大學使命宣言」，秉持全人教育理念，持續落實天主教大學教育使命。圖／靜宜大學提供
靜宜主管團隊共同宣讀「靜宜大學使命宣言」，秉持全人教育理念，持續落實天主教大學教育使命。圖／靜宜大學提供
靜宜創校70周年，主管團隊凝聚共識、攜手前進，共同開創校務發展新局。圖／靜宜大學提供
靜宜創校70周年，主管團隊凝聚共識、攜手前進，共同開創校務發展新局。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 主管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

靜宜大學資訊學院就業學程鏈結20家企業 320小時實戰「畢業即就業」

從指標到實踐：校務評鑑推動之高教品保反思

高教深耕5年砸970億！教育部第三期規劃 將推AI融入校務、課程與教學

傳承底蘊 開創永續：中國文化大學商學院深耕ACCSB認證的品質保證與治理實踐

相關新聞

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面，質疑「為何不播台灣節目」，貼文超過8萬次瀏覽、近7000則留言，引發統戰疑慮。清大澄清，並非透過MOD播放中國頻道，而是YouTube音樂影片中出現相關畫面。

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

大學新鮮人展開新生活，機車與步行通學安全也成重要課題。新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。

靜宜大學新任主管布達暨共識營 佩戴象徵「智慧、愛與服務」白領帶

靜宜大學今天舉行「115學年度新任主管布達典禮暨主管共識營」，校長楊昭順頒發聘書；校牧楊安仁神父為新任主管佩戴象徵「智慧、愛與服務」的白領帶，致贈代表「責任與希望」的紀念植栽。典禮中，與會人員宣讀「靜宜大學使命宣言」，秉持「進德修業」校訓及全人教育理念，以愛教育學生，重視真理、生命尊嚴、和平正義與環境永續，將天主教大學使命落實於校務發展與人才培育。

嘉南藥理大學邀請日本大學與社區分享地方創生經驗 推廣國際校際交流

嘉南藥理大學今連辦兩天「臺日地方創生校際交流暨場域走讀」活動，邀請日本九州產業大學景觀研究中心主任山下三平教授、九州區域解說協會代表理事仲間浩一來台交流，與師生深入二仁溪廢五金歷史場域、二層行溪舊公路橋、灣裡老街及王船等文史特色聚落，實地走讀與對話，開啟跨越國界地方創生學術與社區交流。

窗邊長草、壁癌挨批 屏大逾半世紀蕙蘭樓研議退場

開學了，大學宿舍環境引發討論，屏東大學三個校區，三個校區都有學生宿舍，但新舊差很大，近日有學生反映蕙蘭樓宿舍窗邊長草、窗戶破洞、壁癌還有床邊護欄搖晃等，屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。

南應大「成人漫畫賞析」爆紅 《我愛黑澀會》「小刀」親自授課

台南應用科技大學開設「成人漫畫賞析」選修課程，引發網友熱議。授課講師程靜怡過去曾是《我愛黑澀會》成員「小刀」，親自揭開課程內容與開課初衷…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。