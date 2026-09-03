靜宜大學新任主管布達暨共識營 佩戴象徵「智慧、愛與服務」白領帶

靜宜大學今天舉行「115學年度新任主管布達典禮暨主管共識營」，校長楊昭順頒發聘書；校牧楊安仁神父為新任主管佩戴象徵「智慧、愛與服務」的白領帶，致贈代表「責任與希望」的紀念植栽。典禮中，與會人員宣讀「靜宜大學使命宣言」，秉持「進德修業」校訓及全人教育理念，以愛教育學生，重視真理、生命尊嚴、和平正義與環境永續，將天主教大學使命落實於校務發展與人才培育。

典禮由祈福禮揭開序幕，楊昭順表示，每位主管肩負的不僅是職務，更承載著信任、責任與期待。靜宜從英專、女子大學一路發展為綜合型大學，走過不同階段，如何持續開創新局，是主管團隊必須共同思考的重要課題。他期許主管勇於面對變革，凝聚團隊力量，為靜宜注入新動能。

近年靜宜辦學成果持續展現，115學年度大學分發入學各學系滿招，教育部「學海惜珠」補助居私校之冠，大專校院職涯輔導亦獲全國第一；在國際評比方面，美國「U.S. News & World Report」全球大學排名電腦科學領域名列綜合型大學私校第二，「泰晤士高等教育」世界大學影響力排名多項指標名列全台前茅。

楊昭順指出，面對高等教育環境快速變化，靜宜持續彰顯辦學特色、提升整體競爭力。近年並積極推動組織再造，透過調整與創新，厚植校務發展動能，穩健迎向未來挑戰。他期盼主管透過共識營深化交流，掌握高教相關議題及趨勢，並在校園中多一份合作、分享與溝通，共同營造正向的校園文化，攜手前進，讓靜宜走得更穩、更遠。

共識營以「組織再造・同心同行」為主軸，聚焦當前高等教育重要議題，靜宜大學秘書長林俊偉、教務長林智健分別進行「組織再造・同心同行」及「招生現況分析與未來規劃」專題分享。活動透過交流與討論，協助主管掌握學校現況與競爭優勢，強化跨單位合作，提升因應環境變革的能力。

靜宜大學今天舉行115學年度主管布達典禮暨共識營，凝聚團隊力量與創新動能，攜手推動校務發展。圖／靜宜大學提供