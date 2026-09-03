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陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供

大學新鮮人展開新生活，機車與步行通學安全也成重要課題。新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。

隨著不少大學生以機車作為主要通勤工具，面對陌生道路、複雜路口及大型車視線死角，稍有疏忽就可能釀成事故。新竹市監理站利用新生訓練期間舉辦交通安全宣導，打破過去單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及真實肇事影像，讓學生從駕駛人及行人不同角度認識道路風險。

現場模擬多項常見交通情境，包括行人邊走邊滑手機穿越道路、機車未依規定兩段式左轉、車輛未遵守路權，以及機車騎士受大型車遮蔽視線，未能及時發現穿越行人等，讓學生實際感受看似輕微的疏忽，到了路口可能瞬間演變成事故，建立「預判危險、主動防禦」觀念。

監理站也配合今年交通安全月「機車安全」及「停讓文化」宣導主軸，提醒汽、機車駕駛行經路口做到「慢、看、停」，接近路口先減速、觀察周遭人車及視線死角，遇行人穿越務必停讓；行人則應做到「停、看、聽」，遵守號誌、專心注意路況，避免邊走邊滑手機。

新竹市監理站站長黃友川表示，交通安全教育若只停留在課堂規則與口號，學生走出教室後容易淡忘，因此希望透過課程與實境模擬，讓新生體會「多一份留心，就能多一份平安」，並把防禦駕駛觀念落實在每天通學路上。

此次共有128名新生參與，不少學生表示，實際體驗後對大型車視線死角、路口停讓等風險印象更深，也更理解遵守法規及防禦駕駛的重要性。

新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供

新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供

新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供

新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今攜手新竹市警察局走進陽明交通大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」體驗，強化128名新生防禦駕駛與路口停讓觀念。圖／新竹市監理站提供

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