高齡也需理解AI風險 臺師大調查：逾八成長者擔心個資被挪作其他用途

人工智慧（AI）快速進入日常生活，但臺灣師範大學AI倫理與治理中心3日於高雄發布台灣首次針對65歲以上長者進行的全國性AI使用調查，調查顯示，全國僅28.1%的長者曾使用過AI相關應用或裝置。在實際使用情境中，以查資料、翻譯、找路導航及設定提醒等日常生活輔助最為常見，占86.4%；其次為查詢健康資訊、記錄運動或提醒吃藥等健康管理用途，占22.9%；另有16.7%的長者曾利用AI生成圖片，作為娛樂或與親友互動之用。

研究團隊指出，AI是否真正融入高齡者生活，不能只以「是否曾經使用」判斷。設備是否取得得到、操作介面是否容易理解、遭遇問題時是否有人可以協助，以及使用者是否具備辨識AI風險的能力，都是影響高齡者能否安全且持續使用AI的重要條件。

調查同時呈現高齡者AI風險認知上的重要現象。在曾使用或聽過AI的長者中，94.8%知道不應將身分證字號、銀行帳號密碼等敏感個人資料輸入AI系統；84.6%擔心輸入系統後的資料可能遭到挪作其他用途；75.9%知道AI產出的內容並非完全正確，也可能發生錯誤。進一步詢問實際辨識能力時，全國僅33.6%的長者表示能清楚分辨與自己互動的對象是真人或AI。

臺師大AI倫理與治理中心指出，「知道AI存在風險」與「實際面對AI時能否辨識風險」並不是同一件事。隨著生成式AI、語音互動、AI客服及深偽影音逐漸普及，AI素養教育除了提供基本知識與個資保護觀念，也必須進一步培養使用者對資訊來源、互動對象及異常情境的辨識與應對能力。調查亦顯示，89.4%的長者認為政府應積極監督並規範AI業者的應用範圍。研究團隊認為，這反映高齡者在接觸新科技的同時，對資料保護、資訊可信度及制度保障亦具有高度期待。

此次研究特別針對南部399份樣本進行分析。在基礎數位近用方面，南部長者使用手機或平板傳LINE者為58.7%、觀看影音者為47.0%、經常查資料者為33.4%，分別較北部低13.5、13.1及17.1個百分點。

另有21.7%的南部長者沒有智慧型手機或平板，高於全國17.9%，也接近北部11.9%的1.8倍。研究團隊指出，這項結果顯示，部分高齡者所面對的AI近用問題，在真正接觸AI工具以前便已經開始。若缺乏適當設備、網路環境或基本數位操作能力，後續AI使用自然可能面臨更高門檻。

AI倫理與治理計畫總主持人王維菁指出，區域差異不只是科技使用率高低的問題，也涉及AI發展下的社會公平與區域平衡。隨著AI逐步成為生活資訊、健康管理乃至工作與公共服務的重要輔助工具，若部分地區的高齡者從設備取得、數位操作到AI接觸的起點即較為不利，後續能否享有AI所帶來的便利與服務，也可能進一步受到影響。因此，未來政策推動除鼓勵使用外，更應重視不同地區長者的「出發點」是否公平，透過近用條件與支持資源的補強，避免既有數位落差在AI時代持續擴大。

調查進一步顯示，南部僅44.6%的長者認為學習AI或遇到困難時容易找到人協助，低於全國48.5%及北部54.2%；在曾使用或聽過AI的南部長者中，也僅43.5%認為操作介面容易看懂。

在未來使用意願方面，44.5%的南部長者表示願意繼續使用或開始學習AI，不願意者則為51.3%。

南部長者的AI風險辨識情形亦值得注意。僅29.4%認為自己能夠分辨真人或AI，為全國四區最低；52.5%表示不能分辨，另有18.1%不知道，合計70.6%未能確認自己具備辨識能力。

另一方面，86.1%的南部受訪者擔心資料遭挪作他用，79.8%擔心私人資料外洩，兩項比例均為各區最高；另有89.1%贊成政府加強AI監督與規範。

臺師大AI倫理與治理中心表示，南部資料呈現出較高的風險擔憂，同時伴隨較低的AI辨識能力及求助可及性。這樣的組合意味著，未來推動高齡AI政策時，不能只鼓勵使用科技，而應同步處理使用條件、風險辨識與支援機制。

臺師大AI倫理與治理中心指出，本次調查的重要意義，不只是了解多少長者正在使用AI，更是透過不同族群與區域的實際經驗，累積台灣AI治理所需要的在地證據。依據研究結果，未來高齡AI治理可從幾個方向持續深化，包括改善設備與數位近用條件、發展高齡友善的操作與服務設計、建立可持續求助的支援環境，以及強化真人與AI辨識、個人資料保護與防詐等情境式AI素養教育。

在公共服務、醫療、金融等涉及重要權益的AI應用中，研究團隊亦建議持續關注人工說明、人工覆核、申訴及非數位替代管道，使高齡者不因數位能力差異而失去取得服務的機會。

此次「南部地區長者使用AI與全國分析發表會」由臺師大與行政院南部服務中心共同辦理，並由臺師大國際與社會科學學院副院長、AI倫理與治理計畫總主持人王維菁，健康促進與衛生教育學系副教授廖容瑜，以及行政院南部服務中心執行長許乃文共同說明研究結果及其政策意涵。

本次調查於2026年7月13日至23日進行，由臺師大委託山水民意研究股份有限公司執行，採電腦輔助電話訪問系統（CATI），以全國65歲以上民眾為對象，使用28題結構化問卷，採分層隨機抽樣，並依性別、年齡及縣市進行事後加權；共完成1,457份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.57個百分點。