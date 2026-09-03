嘉南藥理大學邀請日本大學與社區分享地方創生經驗 推廣國際校際交流

嘉南藥理大學今連辦兩天「臺日地方創生校際交流暨場域走讀」活動，邀請日本九州產業大學景觀研究中心主任山下三平教授、九州區域解說協會代表理事仲間浩一來台交流，與師生深入二仁溪廢五金歷史場域、二層行溪舊公路橋、灣裡老街及王船等文史特色聚落，實地走讀與對話，開啟跨越國界地方創生學術與社區交流。

校方說，活動由嘉藥「二仁溪流域後現代城鎮漣漪翻轉策略：擴散河海聚落振興力量」USR計畫規畫，休閒遊憩與保健管理系師生籌辦，透過「走出教室、走進地方」實地學習模式，帶領學生與國際友人深入社區，與台南在地居民、社區發展協會交流互動。

仲間浩一也分享日本地方創生推動經驗與實務案例，期盼國際交流與場域實踐，讓學生在實境中累積實務經驗，開拓國際視野與在地關懷，讓USR從校園走入地方，成為連結大學專業與社區需求的重要橋梁。

校方說，二仁溪USR團隊也由台日友人見證，與台南應用科大「戲水鯤鯓－濱海環境永續」USR計畫簽署合作備忘錄，雙方將以校際資源互補與跨域夥伴關係，推動跨校學習、師生交流及社區實踐，深化河海與濱海場域合作，擴大大學社會責任實踐影響力，匯聚地方創生與永續發展能量，擴散濱海與河海聚落振興力量。

嘉藥計畫主持人吳濟民表示，此次台日交流及跨校合作，不僅讓學生接觸國際地方創生經驗，更促進大學與在地民眾、社區夥伴間的深度對話與相互激盪，透過跨國、跨校及跨域合作，串聯不同專業與地方經驗，累積推動地方創生實質能量。

嘉南藥理大學邀請日本大學與社區分享地方創生經驗，推廣國際、校際交流。圖／校方提供

嘉南藥理大學邀請日本大學與社區分享地方創生經驗，推廣國際、校際交流。圖／校方提供

嘉南藥理大學邀請日本大學與社區分享地方創生經驗，推廣國際、校際交流。圖／校方提供