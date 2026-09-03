窗邊長草、壁癌挨批 屏大逾半世紀蕙蘭樓研議退場

開學了，大學宿舍環境引發討論，屏東大學三個校區，三個校區都有學生宿舍，但新舊差很大，近日有學生反映蕙蘭樓宿舍窗邊長草、窗戶破洞、壁癌還有床邊護欄搖晃等，屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。

屏東大學三個校區屏商校區、民生校區、屏師校區，共12棟宿舍，可提供4100個床位。蕙蘭樓宿舍是年代最久遠共有3棟，建於1970年，之後1973年、1983年再蓋了2棟，是「老背少」建物，住宿學生330多人。

屏東大學表示，2014年合校以來，改善學生宿舍，希望宿舍不只是住宿空間，成為學生的「第二個家」。近年除陸續翻修老舊宿舍，2019年屏商校區第二宿舍新建，曾獲全國十大學生宿舍第3名。

校方近年爭取教育部逾1億元補助，改善民生校區宿舍，將原本單純住宿空間改造學習交流中心，增設健身室、輕食廚房及閱讀空間，啟用後獲學生好評。

屏師校區蕙蘭樓年代久遠，校方每學年宿舍滿意度調查中敬陪末座。校方依宿舍條件分級收費，蕙蘭樓冷氣雅房扣除政府補助，每學期約2200元，但強調基本整潔及安全維護不因收費不同而有差異。

校方指出，蕙蘭樓隨建築使用年限增加，空間、內裝及設備日常維護需投入更多人力，若進行大規模整修，須避開學生住宿期間，只能利用寒暑假施工。綜合建築條件及住宿需求，研議住宿「落日條款」，本學年結束後先封閉，未來朝拆除方向思考。

屏大社會發展學系教師邱毓斌說，合校12年來，宿舍是校園改變最大部分。他每年在「團體動力與組織技巧」課程，都會透過破冰遊戲詢問學生「最不爽屏大的四項東西」，多年觀察發現，學生對宿舍抱怨逐年減少，「蕙蘭樓還真的是最後一棟宿舍難題」。

邱毓斌表示，蕙蘭樓年代久遠，「可能我爸爸讀屏師時就存在了」，但要大幅改建受限既有結構，拆除重建又有經費問題，確實棘手，這是總務長出身、校長陳永森，一直放在首要處理校務項目，他能想像，分配到蕙蘭樓的同學，相對不爽感是一定有的，抱怨也是正常。但是這12年來，學校宿舍往好的方向改變，仍值得肯定和鼓掌。

屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。圖／屏東大學提供

屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。圖／屏東大學提供

屏東大學蕙蘭樓宿舍窗邊長草、窗戶破洞、壁癌還有床邊護欄搖晃。圖／讀者提供

屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。圖／屏東大學提供

屏東大學今表示，蕙蘭樓宿舍至今逾半世紀，仍有330多名學生住宿，研議落日條款，115學年之後，考慮封閉，並朝拆除規畫。圖／屏東大學提供

屏東大學蕙蘭樓宿舍窗邊長草、窗戶破洞、壁癌還有床邊護欄搖晃。圖／讀者提供