南應大「成人漫畫賞析」爆紅 《我愛黑澀會》「小刀」親自授課

大學選修課程五花八門，台南應用科技大學近期開設的「成人漫畫賞析」意外掀起網路熱議。插畫家李澤日前在臉書分享南應大選課資訊，2學分的「成人漫畫賞析」課程隨即引發網友熱議，不少人直呼「我要去旁聽」，而授課講師正是昔日《我愛黑澀會》成員「小刀」程靜怡。

根據南應大選課資訊，「成人漫畫賞析」為2學分專業選修課，安排於每週四第8、9節，招生40人。程靜怡親自留言解釋，成人漫畫並不只是一般人想像中的情色或H內容，也包含許多人性與社會議題的作品，課程將從作品畫風、題材、內容及表現方式等面向進行分析，並帶領學生培養獨立思考與報告撰寫能力。

成人漫畫不只是H內容 南應大課程還有繪畫實作

課程內容除了賞析不同風格的成人漫畫，也涵蓋台灣成人漫畫發展、分級歷史與審查機制，並可能接觸情慾、暴力及獵奇等不同題材。程靜怡表示，課堂也會安排繪畫實作，依學生有無繪畫基礎準備不同教材，從人物表情、手部線條、人體曲線及氛圍營造等面向，讓學生理解視覺表現。

到了課程後期，學生還必須運用所學發想成人題材，完成故事創作及期末報告。不過程靜怡強調，這並非外界想像中的輕鬆選修課，她相當重視出席、學習態度及作業繳交，學生報告也會在課堂大螢幕公開展示並進行講評，因此選課前必須確認自己能接受公開討論與評分。

《我愛黑澀會》小刀變身大學講師 程靜怡親揭開課初衷

至於網友詢問能否旁聽，程靜怡表示，為保障正式選課學生的權益與感受，有意旁聽者必須事先與她個別對談並取得同意，若當堂涉及學生作品講評，也必須獲得全體選課學生同意。她強調，成人漫畫真的不簡單，除了創作技巧，更需要對社會、人性及作品氛圍具有觀察能力。

隨著「成人漫畫賞析」引發討論，程靜怡過去的身分也受到網友關注。她曾以「小刀」之名參與《我愛黑澀會》，離開節目後持續進修並攻讀研究所，後來投入美術教育、插畫創作及藝術相關工作。如今以大學講師身分開設成人漫畫課程，意外讓昔日演藝經歷再度成為話題。