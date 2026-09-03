快訊

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

90歲還沒失智也別大意！研究揭女性風險高1倍 6件事幫大腦維持健康

聽新聞
0:00 / 0:00

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面。記者黃羿馨／攝影
清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面。記者黃羿馨／攝影

清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面，質疑「為何不播台灣節目」，貼文超過8萬次瀏覽、近7000則留言，引發統戰疑慮。清大澄清，並非透過MOD播放中國頻道，而是YouTube音樂影片中出現相關畫面。

有網友近日在Threads貼出清華大學水木餐廳內電視畫面，只見其中一台電視畫面右上角出現「浙江衛視」字樣。原PO發文表示，「水木餐廳，播放浙江衛視的節目，很怪。為什麼不播台灣的節目？另外一台電視播中視新聞。」

貼文曝光後引發大量討論，目前已累積超過8萬次瀏覽、近7000則留言。部分網友對校園公共空間出現中國電視頻道畫面感到不解，有人留言「可能想變回中國清華大學台灣校區了吧」、「連清大都被染紅」、「北京清華吧」，也有人直指「這是統戰吧，阿共真的無孔不入，好煩！」

另有網友認為不宜過度解讀，有人表示，平常在水木餐廳看到的多半是球賽，「平常都是播球賽，我看都是愛爾達」；也有人認為中國綜藝節目娛樂性高，對播放內容抱持不同看法。

清華大學回應，經查，水木餐廳電視原則上播放體育或一般公共頻道，現場學生無法自行操作轉台。網路流傳畫面中的「浙江衛視」字樣，並非餐廳透過MOD播放中國電視頻道，而是當時播放YouTube音樂內容時，影片中出現相關節目畫面。

校方表示，已請餐廳及統包廠商加強電視播放內容管理，未來以公共電視、體育等適合公共空間之頻道或內容為主，避免再造成誤解。

清大 統戰 餐廳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

壽喜燒名店厭女？曾嗆「台女不如娶越南」 遭出征急道歉：小編個人發言

合歡山霧中驚見「山獸神」？網友質疑AI照 奧萬大小編道歉揭真實畫面

上百人擠大禮堂？警專宿舍遭傳破舊如「難民樓」 校方回應了

相關新聞

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面，質疑「為何不播台灣節目」，貼文超過8萬次瀏覽、近7000則留言，引發統戰疑慮。清大澄清，並非透過MOD播放中國頻道，而是YouTube音樂影片中出現相關畫面。

南應大「成人漫畫賞析」爆紅 《我愛黑澀會》「小刀」親自授課

台南應用科技大學開設「成人漫畫賞析」選修課程，引發網友熱議。授課講師程靜怡過去曾是《我愛黑澀會》成員「小刀」，親自揭開課程內容與開課初衷…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。