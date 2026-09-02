上百人擠大禮堂？警專宿舍遭傳破舊如「難民樓」 校方回應了

警專學生住宿環境近日在網路掀起討論，有自稱警專畢業生的網友分享兩年就讀經驗，直指不同宿舍居住品質落差大，甚至形容三民樓環境相當差，留言間還出現「難民樓」稱呼；網路也流傳過學生數十人甚至上百人住在大禮堂等臨時寢室的舊資訊。警專今天出面澄清，部分網傳內容已與現況不符，大禮堂早已停止住宿，學生宿舍冷氣也在去年3月全面建置完成。

近日學校宿舍成為網友話題，不少人貼出學校宿舍照來比對，其中警專住宿空間老舊、擁擠，過去確有傳聞，警政署先前公布的「學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫」曾記載，既有宿舍使用年限多已超過30年，部分臨時宿舍一間最多曾容納140人，學生不僅盥洗空間不足，甚至得把書桌放在走道，還曾因用電負荷過大發生跳電問題；當時也因此規畫整修及興建新宿舍。

近期一篇警專就讀心得文，發文者分享英才樓居住品質較佳，但三民樓環境明顯較差，部分浴室、公共空間條件也有落差，不過文章也提醒，相關照片僅供參考，仍應以實際住宿狀況為準。

警專今天表示，網路貼文所述部分情況已非目前狀態。為改善訓練及住宿品質，自2023年起，特考班已分撥至保一、保四總隊代訓，目前校內沒有特考生受訓；過去曾被當成臨時宿舍使用的大禮堂，也早已停止住宿用途。

至於最常被學生抱怨的夏季高溫問題，警專表示，校方自2024年起陸續增設設備，並於2025年3月完成所有學生宿舍冷氣建置。

警專指出，今年仍持續進行各宿舍寢室及公共空間粉刷、浴廁修繕與設備改善，對學生反映的問題也會納入巡檢及後續修繕。