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搶救33種頻危水生植物 元智大學拿下2026台灣永續行動獎金級獎

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
「滅絕重生・種原方舟」結合科技與跨域專業，化材系團隊導入即時水質監測，透過7項指標掌握復育環境。圖／元智大學提供
「滅絕重生・種原方舟」結合科技與跨域專業，化材系團隊導入即時水質監測，透過7項指標掌握復育環境。圖／元智大學提供

2026年第六屆TSAA台灣永續行動獎日前公布得獎名單，元智大學學生以「滅絕重生・種原方舟」榮獲金級獎，「寰宇文化領航計畫」榮獲銅級獎，兩項行動一個從校園生態出發、一個從教育共融扎根，展現學生將課堂學習轉化為社會實踐的多元樣貌。

管理學院老師陳懷傑以「修一門課、救一個物種」為主軸，讓121位學生分成45組，攜手桃園在地生態農場與校內跨域團隊，在校園打造「種原方舟」復育基地。學生不只在教室裡學管理，更真正投入復育工作，成功復育33種台灣瀕危水生植物，包括野外滅絕的桃園石龍尾、區域滅絕的野生稻，以及多種極危、瀕危物種，讓校園成為珍稀水生植物的活體種原庫。

陳懷傑指出，學生從認識物種、規劃復育工程、處理現場問題一路做到保育推廣；化材系團隊則導入即時水質監測，以七項水質指標協助判斷復育環境。

為了讓更多人認識這些珍稀植物，學生還運用AI製作45支導覽影片、設置QR Code解說立牌，並向親友與社區蒐集1950份復育承諾書。

華語中心主任黃郁蘭帶領「寰宇文化領航計畫」，以「寰宇共創、領航共學、實現共好」為精神，發展領航培訓、文化巡航、精英師培、數位伴學、藝術城堡及英悅展齡六大子計畫。

黃郁蘭指出，元智有800多位外籍生，2025年，團隊辦理338場文化巡航課程及7場雙語闖關，吸引超過9600人次學童參與；數位伴學培訓136人次大學伴，陪伴480人次弱勢學童完成3600小時線上英語課程；精英師培累計培育61位雙語教師，並協助多所學校發展雙語教學。團隊也自主編製15冊「Global Wings寰宇展翅」英語繪本，把世界各地文化化成孩子看得懂、老師用得上的在地教材。

元智大學管理學院學生分組進行水生植物復育實作。圖／元智大學提供
元智大學管理學院學生分組進行水生植物復育實作。圖／元智大學提供

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