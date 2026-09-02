召喚「中山賈克斯」！獼猴闖系辦偷普渡品 資工教授掃把驅猴英姿又被朝聖

國立中山大學緊鄰柴山，校園內獼猴出沒時有所聞。最近又有獼猴闖進電機系館，抱走實驗室內的一大包「綠乖乖」當場享用。面對獼猴進犯，有學生發文貼出影片，並請求電機系系辦「借調」曾手持掃把與獼猴正面交鋒的資工系退休教授、有「中山賈克斯」之稱的李宗南教授出馬「驅猴」救援，再度勾起許多中山人的回憶。

近日有中山大學學生在Threads發文，分享一隻獼猴出現在電資大樓電機系辦的影像，發文者表示普渡供品遭猴子偷走，並喊話「緊急請求樓下賈克斯教授支援」。學生所稱的「賈克斯教授」，指的是資工系退休教授李宗南。

事實上，中山大學校園獼猴與師生「過招」的趣聞屢見不鮮，其中李宗南教授因過去與獼猴對峙在校內外爆紅，被網友封為「中山賈克斯」、「中山呂布」。

曾有學生分享2022年拍攝的畫面，李宗南教授在校園停車場內手持掃把，與出現在車頂的獼猴對峙，因揮舞掃帚的動作十分俐落，被網友形容宛如《三國無雙》中的呂布施展「無雙技」，也像遊戲《英雄聯盟》中擅長長兵器戰鬥的角色「賈克斯」，因此為他冠上「中山賈克斯」、「獼猴之驅逐者」等既搞笑又崇拜的華麗頭銜，成為校園傳奇人物。

今年5月一場通識教育講座的海報上，李宗南當年與獼猴對峙的英姿，被合成放進個人照片中，分享海報和人猴對決影片的貼文吸引逾5萬名網友按讚支持，網友笑稱，「教授的代表作不是學術論文，而是跟猴子打架的影片」，也有人表示，只要看到照片就能立刻認出這位「中山賈克斯」。

李宗南教授具美國華盛頓大學電機工程博士學位，研究專長包括智慧計算系統、電腦視覺、5G網路切片與安全等，退休後以講師身分返回校園開設AI相關講座。