接任台日聯盟「會長校」 海大校長許泰文：建立高教社會實踐國際典範

國立台灣海洋大學今接任「台日大學地方連結與社會實踐聯盟」會長校，並舉辦國際論壇，台日逾30所大專院校，超過300名專家學者與地方實踐團隊出席，透過跨國多對多共創網絡，以及實質學術對話，具體落實台日深度交流。

海大指出，面對少子高齡化、人口外流與地方產業轉型等共同社會痛點，2021年成立的台日聯盟，由台灣海洋大學、暨南大學、成功大學、高雄科技大學、中山大學、東海大學及日本高知大學、千葉大學、龍谷大學、信州大學發起，屏東大學與政治大學後來也加入。雙邊師生、研究者與在地實務工作者，互訪交流累計突破千人次，展現大學帶著專業知識走入社區的強大動能。

海大今天起接任聯盟會長校，日本高知大學校長受田浩之正式交棒海大校長許泰文，教育部部長鄭英耀等產官學代表出席見證。今天並在海大舉辦2026首長會議暨跨海共學：台日地方創生SIG跨校國際論壇鎮，宣示落實台日高教合作，一所大學做不到的事，讓聯盟一起做。

鄭英耀肯定台日聯盟跨國共創成果，強調「大學走入地方，地方就有希望；培養的人才能解決真實問題，國家才有韌性」，期盼透過台日聯盟平台，持續將大學科研智慧與青年量能轉化為活絡地方經濟的實質動力。

受田浩之致詞時表示，台日聯盟實質帶動了「地方對地方」的連結與社會創新，深信在許泰文的卓越領導下，將引領兩國高教、青年與地域連結更上一層樓。

許泰文說，台日聯盟已將傳統校際交流升級為多對多共創網絡，海大肩負承先啟後的使命，未來將持續擴大台日跨校與跨域鏈結，建立高教社會實踐的國際典範，並致力傳承大學社會責任（USR）精神，攜手各夥伴學校，將教育與研究成果轉化為地方永續的實質動力。

國立雲林科技大學副校長黃世輝受邀演講，聚焦台灣在地實務經驗，分享「從信仰路徑到文化遍路的轉譯」。星濱山共創工作室創辦人林書豪分享基隆正濱漁港「創意永續的地方實踐」，透過在地案例引領台日學者深入探討地方活化與文化創新的具體解方。

國立台灣海洋大學今天接任「台日大學地方連結與社會實踐聯盟」會長校，並舉辦國際論壇。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天接任「台日大學地方連結與社會實踐聯盟」會長校，教育部長鄭英耀（中）見證交接。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天接任「台日大學地方連結與社會實踐聯盟」會長校，並舉辦國際論壇。圖／海大提供