中山大學攜亞利桑那大學成立跨國矽光子中心 台美逾20家科技企業力挺

國立中山大學攜手美國亞利桑那大學成立「矽光子亞利桑那－高雄中心」（Silicon Photonics Arizona–Kaohsiung Center，SPARK），由高雄市政府、亞利桑那州皮馬郡及土桑市共同支持，串聯高雄與美國「光學之谷」土桑，打造從前瞻研究、人才培育到產業應用的跨國矽光子合作平台。

SPARK成立發布會今日在台北君悅酒店舉行，高雄市副市長羅達生、亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson、皮馬郡副主席Dr. Matt Heinz、亞利桑那大學資深副校長Dr. Tomas Diaz de la Rubia，以及中山大學校長李志鵬與產業代表出席，更有台美半導體、光電與科技產業逾20家企業參與。

國內合作夥伴包括台積電、日月光半導體、友達光電、光寶科技、瑞昱半導體、大立光電、弘塑科技、千才科技、高明鐵企業、健陞機電工業、特崴光波導；國際夥伴則涵蓋美國、日本及新加坡，包括超微半導體（AMD）、美光（Micron）、科林研發（Lam Research）、新思科技（Synopsys）、東京應化工業（TOK）、ASMPT、Lightmatter及MetaOptics等。

中山大學表示，SPARK以「人工智慧、矽光子與半導體」為核心研究方向，因應AI資料中心對高速、大量資料傳輸及低耗能的需求，發展新一代光學傳輸與先進封裝技術。中心規劃五大研究平台，涵蓋光學封裝、光纖與晶片整合、光源技術、光子晶片設計，以及光訊號傳輸與強化等領域，從光源、晶片到封裝與資料傳輸，串聯矽光子關鍵技術，為AI、高速運算及新一代資料中心提供技術支援。

高雄市副市長羅達生表示，面對AI高速互連需求爆發，矽光子及共同封裝光學已成為支撐AI、高效能運算及資料中心發展的關鍵技術，SEMICON Taiwan 2026亦將矽光子列為重要技術焦點，顯示光電整合正成為全球半導體產業下一波發展方向。

羅達生說，高雄近年積極推動半導體S廊帶，從台積電2奈米先進製程進駐，到日月光持續擴大先進封裝布局，同時中山大學更是高雄半導體重要的學研夥伴，持續投入矽光子等前瞻技術研發及人才培育，此次攜手具有國際光學研究優勢的亞利桑那大學成立SPARK，正是將高雄產業聚落、在地學研能量與國際科研資源進一步串聯，期待未來透過SPARK強化高雄在半導體科技發展的國際競爭力。

「SPARK的誕生，絕不僅是兩所大學的合作，更是台美跨國產官學界深度整合的結晶。」中山大學校長李志鵬強調，特別感謝亞利桑那州政府、皮馬郡政府、土桑市政府，以及在地最堅實的後盾—高雄市政府的全力支持，讓這座跨越太平洋的科技橋樑順利搭建。

李志鵬表示，中山大學深耕矽光子技術13年，在半導體光電整合及前瞻元件設計累積研發成果，近三年產學合作與技術移轉金額突破新台幣1.34億元，合作對象涵蓋13家海內外指標企業與研發機構，其中與台積電的合作已超過8年，具備從前瞻研究走向產業應用的實務經驗。

李志鵬校長進一步說明，SPARK也將建立高雄、土桑及鳳凰城三地的實作型人才培育據點，規劃雙聯學制、跨國微學程與證書課程，讓中山大學與亞利桑那大學兩校學生有機會在台美兩地接受跨域訓練，並由企業優先接觸中心培育的人才。

中山大學表示，SPARK將讓高雄的半導體與光電產業資源接上亞利桑那的光學研究網絡，也讓中山大學累積13年的矽光子研究進一步連結國際科技產業，從技術研發、人才培育到企業應用，建立台美矽光子合作的新模式。