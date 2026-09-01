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大學生文史之旅 藉由民間俚語與古典詩詞解構巴蜀

聚傳媒／ 校園記者黃恩慶報導

照片為記者見證畢棚溝景區壯麗山河

重慶與四川自古合稱巴蜀，既承載著華夏文明源遠流長的歷史，亦是當今內陸發展的重鎮。今年夏天，有幸隨參訪團走訪此地，不但見證成渝雙城繁華交會、溯源巴蜀地區古今興衰、細品川味佳餚辛麻之妙，更穿行於大山大水之間，可謂全方位走進了這片厚重而秀麗的土地。

藉由民間俚語與古典詩詞解構巴蜀，是此行的一大亮點。在隨團導遊的精闢講解下，耳熟能詳的詞句化為生動的地景註腳：成語「蜀犬吠日」，精準勾勒出四川盆地多雨少日、小狗朝著鮮少露面的暖陽吠叫之景；唐代詩人李商隱名句「巴山夜雨漲秋池」，道盡特殊地形導致夜雨頻繁的氣候機制；民間俗諺「少不入川，老不出蜀」，則寫照了生活步調悠緩、物產豐饒的宜居環境。「天府之國」的由來，盡在這些字裡行間自然流露。

來到重慶跟四川，品嘗道地麻辣火鍋自不可少。面對當地人習以為常的麻辣厚度，僅選了微辣作為折衷，但鍋底的麻度依舊令人舌頭發麻。當然，身為修習過環境醫學的中醫系學生，我更關注這份嗜辣習性背後的原因。原來，四川盆地四周環山、水氣不宣，長年濕阻陰翳，人體極易受外濕襲擾，衍生脾失健運、脘痞腹瀉乃至風寒痹痛等病證。以花椒溫中燥濕、散寒止痛，佐辣椒發汗通陽、開胃消食，實為借辛溫發散之性，化解體內頑濕。如今提倡的「生活化中醫」，其實早已融入先民代代相傳的日常飲食智慧中。

離開繁華都會，深入四川省阿壩藏族羌族自治州，一窺屹立千年的桃坪羌寨渾厚底蘊。隨著遊覽車蜿蜒穿過連綿隧道，離大山又更進了一步。抵達桃坪羌寨時，當地巧奪天工的石木建築令我印象深刻。「挖眼搭木」是羌族山寨的建築特色：工匠在砌築石牆時特意預留孔洞（挖眼），鄰人築屋時便可將木樑直接楔入（搭木），戶戶相連、共濟牆體，體現了高山嚴苛環境下彼此互助合作的精神。此外，石材的剛硬與木質的柔韌巧妙結合，使羌寨建築具備極佳的抗震彈性，歷經千年地動依然巍峨不倒，是羌民族工藝與力學融合的智慧結晶。

行程尾聲來到同樣位於阿壩藏族羌族自治州的畢棚溝景區。逾三千公尺的海拔，預示著接下來的景色必定恢宏霸氣。果不其然，澄澈如鏡倒映雪峰的龍王海、群山環抱碧波凝翠的磐羊湖、危峰聳峙直插雲霄的燕子岩窩，越往景區深處移動，內心深處對大自然的崇敬之情愈加強烈。當下，腦海中忽然浮現國旗歌開頭那句「山川壯麗」，完美切合眼前這股意境。而山腳溪澗旁，一群氂牛低頭飲水，為這靜穆的神聖群山點綴了靈動生機，靜中有動，好一幅美麗景色！

六天的巴蜀之行雖短，壯闊山河留下的心靈衝擊卻刻骨銘心。相較於過往走訪北京、西安的古蹟巡禮，乃至上海、深圳的繁華喧囂，川蜀的奇峰險壑帶來截然不同的開闊視角。這片內陸乃至更廣袤的西部大地，無疑將成為持續探索中國大陸的下一個起點。

聚傳媒

古典詩詞 大學生 四川

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