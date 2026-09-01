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南應大中度自閉生陳秉彥才藝大賽獲兩大獎 品學兼優成校園勵志榜樣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大中度自閉生陳秉彥才藝大賽獲兩大獎，品學兼優成校園勵志榜樣。圖／校方提供
南應大中度自閉生陳秉彥才藝大賽獲兩大獎，品學兼優成校園勵志榜樣。圖／校方提供

台南應用科大音樂系鍵盤組學生陳秉彥參加「第八屆萬海慈善身心障礙者才藝徵選大賽決賽」脫穎而出，摘下「福春獎」、「New Star新人獎」兩大獎。下午學校宣布好消息，稱讚陳秉彥展現音樂天賦與不屈不撓精神，「全校師生同感無比驕傲振奮。」

校方說，這屆賽事競爭激烈，首獎金春獎20萬元、滿春獎10萬元、福春獎3組各6萬元，另設New Star新人獎3組各3萬元及評審獎2組各2萬元。陳秉彥以出色音樂理解力與細膩演奏技巧，獲福春、新人獎雙重肯定，評審團高度讚賞。

陳秉彥主修鋼琴、副修雙排鍵電子琴，今年五年級雖中度自閉，但在音樂世界裡展現超乎常人的專注與熱情。自閉患者溝通與感官協調往往面對更多挑戰。陳秉彥為克服這限制，付出比一般人多數倍時間與汗水。無論反覆練習複雜樂曲琴節，還是適應舞台的燈光與目光，都憑藉對音樂的熱愛與堅持一步步克服，最終在全國大賽舞台綻放光芒。

陳秉彥學業成績優異，展現高度自律，待人有禮、謙遜，總是帶著真誠笑容，用行動證明障礙從來不是限制夢想的枷鎖，他陽光、積極、有禮的精神，深刻感染每位師生，是大家心中「最具感染力的優良模範」。

校方表示，學校致力推動適性教育與包容校園環境，鼓勵學生發揮所長。秉彥校外榮獲雙料大獎，不僅是個人音樂實力與長期努力的最佳肯定，更為全校學生樹立了「不輕言放棄、勇敢追求卓越」的最佳榜樣。期許全校同學能以秉彥的精神為鏡，面對生活或學業上的挫折時，也能保持堅持與熱情。感謝萬海基金會提供如此溫暖且專業的展演平台，讓身心障礙者的才華能被更多人看見。

自閉 才藝 校園 台南

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