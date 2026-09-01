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華梵攜手原來學苑 打造全台唯一全齡教育融合同校區

中央社／ 台北1日電

華梵大學協助新北市原來學苑實驗教育機構遷入華梵校區，學制從國中小向上延伸至藝術高中，結合華梵的樂齡大學，打造各級學制融合在同校區的「全齡教育」創新實驗平台。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵大學攜手原來學苑實驗教育機構舉行藝術家蔡潔莘紙漿雕塑作品「擁抱」捐贈典禮，華梵大學校長兼原來學苑負責人李天任也正式宣布，華梵大學成功打造小學至大學甚至擴及樂齡學制皆在同一校區的「全齡教育」生態系，創下全國首例。

李天任表示，華梵大學自114學年起協助新北市原來學苑實驗教育機構遷入華梵校區，華梵與原來學苑合作辦學，打破台灣現行教育體制各階段各自為政的藩籬，如今校園成功建構全台唯一從中小學、大學、研究所至樂齡階段，各級學制完整融合在同一校區的「全齡教育」創新實驗平台，校園內處處可見幼兒與長者溫馨互動的混齡共處。

原來學苑計畫主持人林彥宏提到，原來學苑進駐華梵體系後，完成校地整合與課程共創，共享優質大學師資與教學資源，現在高中生已能走進大學課堂，與大學生一起上陶藝、金工等實作課程，跨齡學習不僅成為學生的激勵，更有助於進階思考與自信表達。

土城社區大學主任秘書賴裕封也指出，生平第一次在大學校園看見如此多充滿活力的小朋友，期待未來能有機會與華梵「全齡教育」進一步合作。

教育 華梵大學 實驗教育

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