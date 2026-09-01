清大迎2380名大學新鮮人 新生領航營從認識自己出發

清華大學迎接2380名大學部新生，校方指出，今年新生領航營以「星匯清華」為主題，特別規畫新生探索系列活動，引導新生從認識自己、走讀校園到認識清華歷史與人文，展開精彩大學生活。

清大今舉行新生始業式，現場以「星匯清華」為主題設計啟動儀式。校長高為元按下啟動按鈕後，現場星星紙花灑落，師生紛紛伸手接住，呼應來自各方的新生如星星匯聚清華的意象，共同為領航營揭開序幕。

高為元說，新生進入大學後將面對許多機會與選擇，重要的是找到適合自己的平衡。無論課業、社團、人際，或留給自己的時間，都要思考如何安排。他表示，清大是一個自由多元的校園，希望學生盡情探索、實現自我，「你的成功由你自己定義。」學校也會努力營造值得信任的環境，讓大家安心探索未來。

今年新生領航營特別規畫「給大一新生的第一堂探索課」、「清華是大家的教室」及「清愛的，一起華！」系列活動。籌備的學生團隊表示，內容分別從自我探索、校園走讀及歷史人文切入。相較單向講習，今年增加更多互動與體驗，希望啟發新生對大學四年的不同想像。

「給大一新生的第一堂探索課」讓新生從認識自己開始，共有150名來自不同科系的新生參加。課程不急著要求學生決定方向，而是先探索興趣、特質與不同可能。活動由生醫學院特聘教授、探索學習中心顧問焦傳金及中心團隊帶領。新生透過九宮格分享對大學生活的期待與擔憂，也從學長姐經驗認識跨域學習、多元課程及校園資源。大家也寫下自己的「大學 To-do List」，思考求學期間想完成的事，與同儕交流想法。

中文系新生陳翊菡表示，剛進大學，許多事情都還不熟悉，很開心有機會透過探索課程認識其他科系的同學，思考大學四年該如何安排。對於未來，她期待有機會出國交換、接觸不同領域，學習獨立生活。

物理系新生官淮喆提到，從探索課程的分組交流聽見同學們對大學生活的不同想法，「有些是我沒有想到的層面」，可以作為自己規畫大學生活的參考。他也期待加入適合的社團，認識有共同興趣的朋友。

第一堂探索課從自我出發，另兩項活動則將視野轉向校園。「清華是大家的教室」由學長姐帶領新生走讀清大，從校園地景、歷史故事及日常空間，熟悉未來生活的環境；「清愛的，一起華！」則由榮譽退休教授王俊秀在圖書館清沙龍主講，從成功湖、梅園、六燃等場域出發，談清華與新竹的在地連結。

三項探索活動之外，領航營也安排一系列新生生活講習，協助學生熟悉開學後可能遇到的問題與校內支援資源。其中，「新鮮人別踩雷」邀請清大校友、律師劉雅涵分享基礎防詐與自保觀念；「學輔線上」介紹生輔教官、學輔社工及宿舍輔導員等支持系統；「學務大職能」則介紹校園生活、求助管道及職涯資源。

實境解謎「當帳號離家出走」進一步把校園資訊設計成關卡，內容涵蓋校車、選課、圖書館、行政聯繫、學費與緊急求助等，幫助新生在遊戲中練習運用校內資源。晚間迎新活動「乘風之夜」安排學生社團登台，另有樂團TRASH、聖恩、欣菲 Sinby、Sabrina 胡恂舞等演出，讓新生在音樂與社團活動中認識彼此，接觸校園生活的不同面貌。

清華大學校長高為元勉勵新生，找到適合自己的平衡，盡情探索、實現自我。圖／清大提供