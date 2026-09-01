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日大學師生來台地理實察 訪台師大盼促進雙向學習

中央社／ 台北1日電

日本奈良大學地理系師生來台進行地理實察，並拜訪台師大地理系，雙方將推動共同研究、課程合作等面向的交流，期待透過台日雙向學習，讓更多師生走入不同國家的場域。

台灣師範大學今天新聞稿指出，日本奈良大學周邊擁有眾多具有歷史與文化價值的神社、寺院及歷史遺跡；奈良大學重視「實踐學習」，透過實地講授、區域調查及社區合作，引導學生將課堂所學應用於真實場域，培養獨立思考、問題發掘與解決問題的能力。

台師大表示，日本奈良大學文學部地理學科師生近日來台進行8天的地理實察，並拜訪台師大地理系，進行學術交流與校園參訪；交流過程中，奈良大學學生也踴躍提問，對台灣地理教育的發展、著名地理景觀與觀光地點，以及台灣高中生對地理學習的興趣等議題相當關注。

另外，奈良大學師生也前往「0km山物所」參訪，由台師大文學院院長廖學誠介紹其前身為日治時期台灣總督府山林課木造宿舍群的歷史背景，並分享台灣油杉保育與老樹保存的發展脈絡，讓奈良大學師生從地理、歷史與環境的跨領域視角認識台北的城市發展。

台師大提到，奈良大學地理系師生來訪，不僅是校際學術交流，更是結合「地理教育、地理實察、歷史文化與環境永續」的跨國學習活動；未來台師大地理系將持續推動與奈良大學在地理實察、學生交流、共同研究及課程合作等面向的交流，期待透過台日雙向學習，讓更多師生走入不同國家的場域，拓展國際視野。

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