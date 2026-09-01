快訊

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

中油會員新制今上路 民眾加油免帶卡、2步驟拿5000點回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

東海大學校長張國恩拜會青森縣知事 提引進青森蘋果樹入校園

中央社／ 台北1日電

東海大學校長張國恩近期率師生拜會日本青森縣知事宮下宗一郎，會談時提出盼能將青森蘋果樹引進東海校園，除成為校園新地標，也是台日交流象徵；宮下回應這是很好的想法，另期待青森、平川市與台中之間有更多往來。

東海大學新聞稿，學校高度重視國際交流，尤其青年在求學階段建立的跨國友誼與文化理解，影響可能延續多年。今年3月時東海大學代表台中市接待青森縣平川市青年來台，除了安排文化交流，也結合東海近年推動的AI教育，讓日本青年與東海學生一起參與AI課程。

約半年之後，張國恩率師生回訪並拜會日本青森縣政府，希望進一步了解青森歷史文化、地方發展，以及平川市等地方自治團體的政策，也讓原本青森青年來台的訪問，發展成有來有往的雙向交流

張國恩與宮下宗一郎會談聚焦台日青年交流。此外張國恩表示，青森在台灣具有很高的知名度，「很多台灣人都吃過青森蘋果，也非常喜歡青森」，希望未來有機會將青森蘋果樹引進東海校園；並提及總統賴清德過去曾在青森種下一棵蘋果樹，如果條件允許，未來若能讓幾棵來自青森的蘋果樹在東海生長，不僅可以成為校園的新地標，也能讓更多台灣民眾注意青森。

根據台南市政府新聞稿，2012年賴清德在台南市長任內曾率團訪問青森縣弘前市，並於弘前市蘋果公園內種下祈願兩市友好關係發展的蘋果樹。

宮下宗一郎回應這是很好的想法，不過蘋果樹跨境移植涉及植物檢疫、品種等問題，加上台灣相關法規嚴格，實際能否實現仍需要進一步了解。

宮下宗一郎對今年3月平川市青年赴台期間受到東海大學接待表達感謝，值得一提的是，宮下在會談前已特別閱讀東海大學簡介，對東海廣大的校園留下深刻印象，尤其看到大學校園內竟然設有牧場，讓他相當驚訝。

宮下表示，青年交流對雙方未來發展具有重要意義，期待青森、平川與台中之間有更多往來。這場會談也受到日本媒體關注，以「盼強化青年交流」為題報導。

東海大學 東海 青森

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英業達創辦人鄭清和捐千萬給東海大學 年培育百名跨域人才

東海攜手游榮吉基金會永續行動奪4獎 從偏鄉教育一路接軌AI與國際

東海攜手英國里茲商學院 布局AI時代傳播危機管理

從音樂治療到偏鄉國際教育 東海大學攜手游榮吉基金會奪永續行動4獎

相關新聞

曾爆爭議⋯衛福部預告托嬰定型化契約 訂位金至多收5千、14天前可全退

日前有民眾因托嬰中心繳交「訂位費」，提前4個多月取消仍被全數沒收，消基會認定不符比例原則，呼籲衛福部在定型化契約中納入退費規範。衛福部社家署今預告「托育機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂「訂位金」不得高於新台幣5千元，且只要14天前申請可退還100%，入托前7至13日可退還60％。

教育部稱99%師資完備 工會調查揭9成被迫超鐘點：教師1人扛35節課

教師荒持續延燒，教育部日前公布數據指出，全國公立國中小教師整備完成率達99.58%，教育部長鄭英耀昨日受訪也表示，教師聘任是各縣市政府責任，並強調各縣市教師聘任率均達99%以上，不會影響正常教學。此話一出引發基層教師不滿。全國代理暨代課教師產業工會今天公布最新調查，揭露全台高達9成的教師本學期面臨「被迫超鐘點授課」，直指教育部長口中99%師資完備，其實是由第一線基層教師的「加班過勞」。

教壇炸鍋！開學缺師 教長：是地方責任

全台中小學開學日還在缺老師，教育部長鄭英耀昨天回應缺師問題，稱聘老師是各縣市政府的責任，此話一出教育界炸鍋。雲林一名校長聞言直呼「覺得很心酸」，他說，就行政程序，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該整體檢討。

基隆提出幼兒園全面裝設監視器 教團抗議：加重親師不信任、師資流失

為平息數起疑似不當對待幼兒事件引發的民怨，基隆市政府提出幼兒園教室「強制全面裝設監視器」政策方向，希望透過影像監控強化幼兒安全。全國教師工會總聯合會與中華民國幼教聯合總會今召開記者會表示，不該容忍任何虐待幼兒、不當管教及傷害孩子的行為。然而，幼教現場現正面臨低薪、高壓、重責的狀況，若再加上監控，恐會讓教保服務人員流失狀況更形嚴重。

培育跨域人才 教育部磨課師精選18門AI課程 涵蓋機器學習、AIoT

人工智慧時代來臨，教育部鼓勵大學積極培育具備AI素養的跨域人才。教育部今年5月發布「未來人才AI能力圖像」，近日再從「教育部磨課師」學習平台（ https://moocs.moe.edu.tw/ ）首波推薦18門課程，讓民眾不受時間、空間限制，透過線上學習掌握AI核心能力。

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

屏東縣政府公布無形文化資產審議結果，傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、傳統知識與實踐等類別，新增3項登錄並認定6名保存者及3個保存團體。「南州迎王平安祭典」正式登錄，並認定「溪洲代天府」為保存團體，繼東港、小琉球，屏東三大迎王祭典皆列文化資產，展現屏東多元文化保存與傳承成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。