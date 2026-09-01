東海大學校長張國恩拜會青森縣知事 提引進青森蘋果樹入校園

東海大學校長張國恩近期率師生拜會日本青森縣知事宮下宗一郎，會談時提出盼能將青森蘋果樹引進東海校園，除成為校園新地標，也是台日交流象徵；宮下回應這是很好的想法，另期待青森、平川市與台中之間有更多往來。

據東海大學新聞稿，學校高度重視國際交流，尤其青年在求學階段建立的跨國友誼與文化理解，影響可能延續多年。今年3月時東海大學代表台中市接待青森縣平川市青年來台，除了安排文化交流，也結合東海近年推動的AI教育，讓日本青年與東海學生一起參與AI課程。

約半年之後，張國恩率師生回訪並拜會日本青森縣政府，希望進一步了解青森歷史文化、地方發展，以及平川市等地方自治團體的政策，也讓原本青森青年來台的訪問，發展成有來有往的雙向交流

張國恩與宮下宗一郎會談聚焦台日青年交流。此外張國恩表示，青森在台灣具有很高的知名度，「很多台灣人都吃過青森蘋果，也非常喜歡青森」，希望未來有機會將青森蘋果樹引進東海校園；並提及總統賴清德過去曾在青森種下一棵蘋果樹，如果條件允許，未來若能讓幾棵來自青森的蘋果樹在東海生長，不僅可以成為校園的新地標，也能讓更多台灣民眾注意青森。

根據台南市政府新聞稿，2012年賴清德在台南市長任內曾率團訪問青森縣弘前市，並於弘前市蘋果公園內種下祈願兩市友好關係發展的蘋果樹。

宮下宗一郎回應這是很好的想法，不過蘋果樹跨境移植涉及植物檢疫、品種等問題，加上台灣相關法規嚴格，實際能否實現仍需要進一步了解。

宮下宗一郎對今年3月平川市青年赴台期間受到東海大學接待表達感謝，值得一提的是，宮下在會談前已特別閱讀東海大學簡介，對東海廣大的校園留下深刻印象，尤其看到大學校園內竟然設有牧場，讓他相當驚訝。

宮下表示，青年交流對雙方未來發展具有重要意義，期待青森、平川與台中之間有更多往來。這場會談也受到日本媒體關注，以「盼強化青年交流」為題報導。