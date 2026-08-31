開學住宿新舊差很大！屏東大學宿舍蕙蘭樓設備老舊 窗戶破裂、壁癌還冒草

開學了，大學宿舍環境引發討論，屏東大學有三個校區，三個校區都有學生宿舍，但宿舍環境差新舊差很大，有學生開箱在屏師校區的屏東大學蕙蘭樓宿舍環境，宿舍窗戶邊長草、窗戶破洞、還有壁癌，床邊的護欄搖晃。屏商校區的宿舍重建後，還曾被票選為十大學生宿舍之一。

有學生在thread發文PO出在蕙蘭樓宿舍環境後，照片設備老舊，發霉等情況，有網友留言，「你的屏東和我的屏東怎麼長得不一樣」。

住在蕙蘭樓的大學生說，剛搬進來時嚇了一跳，空間算大，但設備老舊，護欄快掉下來，梯子搖晃，但還是可以住。也有學生說，房間內窗戶旁邊長草，有壁癌，窗戶玻璃破洞未修復。

屏東大學表示，蕙蘭樓承載不同世代師生校園記憶，已針對住宿環境加強清潔、巡檢及複查。另本校依宿舍條件分級收費，蕙蘭樓冷氣雅房扣除政府補助後，每學期約2200元，但基本整潔與安全不因收費而有差異。如有修繕需求，學生可透過宿舍報修管道反映。後續會依據各方意見，審慎評估，並利用寒暑假逐步改善。

屏東大學三個校區，共16棟學生宿舍，其中屏商校區第二學生宿舍是拆除老舊女生第二宿舍，整合鄰近腹地，重新興建，經費約3.2億元，2019年落成啟用，環境猶如飯店大廳，宿舍空間有獨立衛浴、陽台，搭配植栽及綠能光電系統，回收雨水再利用，打造環保綠建築，還曾票選十大學生宿舍之一，

屏東大學屏師校區宿舍「蕙蘭樓」環境老舊。圖／讀者提供

屏東大學屏師校區宿舍「蕙蘭樓」環境老舊，窗戶旁還長草。圖／讀者提供