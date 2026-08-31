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陽明交大研究：左轉車道採完全偏心 誤入車道減9成

中央社／ 台北31日電

陽明交大團隊研究發現，採用「完全偏心」的左轉專用車道設計，不良駕駛行為可下降62.3%，誤入車道比例更驟降94.2%，左轉專用道前的穿越虛線，對駕駛正確駛入左轉道也有幫助。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，左轉專用道的功能是讓直行車與左轉車依號誌順暢進入正確車道，達到用路效率與安全，但過去台灣路口多數採「無偏心」（左轉車道與直行車道在同一條中心線上）設計的左轉道，易出現直行車道突然變成左轉車道的情況，造成內線駕駛人壓力及違規，也造成車道堵塞與事故風險。

陽明交通大學運輸與物流管理系教授吳昆峯的團隊利用毫米波雷達與影像辨識技術，分析台中某個十字路口逾16萬筆車輛的轉彎軌跡，發現左轉車道改為「完全偏心」（增加左轉車道）設計，不良駕駛行為（如亂切車道、跨越雙白線等）大幅下降62.3%，誤入車道（如直行車誤入左轉道、左轉車從直行道轉向）驟降94.2%。

另外，團隊追蹤30名受試者的眼球路徑後也發現，當路面繪有穿越虛線時，駕駛可以不必頻繁將注意力分散到左右後視鏡，甚至不確定左轉道是否存在，更能專注於前方車輛與導航路徑，降低大腦與心理負荷，顯示左轉專用道前的穿越虛線，對幫助駕駛正確駛入左轉道有莫大幫助。

吳昆峯表示，道路設計不應只考量鋪設瀝青，也該考慮用路人的大腦極限；穿越虛線的設計，讓車道邊界與行進方向更容易理解，完全偏心的左轉設計也能減少駕駛臨時切換車道與錯誤判斷，讓駕駛「一看就懂」，以人為本的道路設計能提供清晰、直觀的視覺指引，減少駕駛壓力與違規。

陽明交大 車道 陽明交通大學

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