靜宜大學資訊學院就業學程鏈結20家企業 320小時實戰「畢業即就業」

靜宜大學資訊學院推動勞動部勞動力發展署「大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，鏈結逾20家企業，提供320小時工作崗位訓練，讓學生從課堂走進產業、累積實務經驗。資訊學院院長劉國有說，透過專業課程與企業實務歷練，協助學生了解自身專長及產業需求，逐步確立職涯方向。完成學程後，有學生順利進入職場或獲實習企業留任；部分選擇繼續升學、深化專業能力。

劉國有表示，隨著生成式AI、雲端運算及自動化工具快速發展，企業重視專業技術，更需要具備整合應用、問題解決及團隊協作等能力。靜宜資訊學院整合跨系專業能量，將理論與產業實務緊密結合，讓學生提早接觸真實職場、掌握企業人才需求；企業也能從實習過程觀察及培育人才，增加後續留任與就業機會。

為強化學生資訊專業與實務能力，就業學程以「高效與互動網站開發」為主軸，涵蓋專案系統開發、智慧互動設計及高效網站開發。學程由專業教師與業界專家協同授課，結合162小時專業實務訓練及企業320小時工作崗位訓練，強化學用接軌。

劉國有指出，課程導入生成式AI、GitHub Copilot等工具，並結合案例與實作，引導學生解決網站開發、系統效能及使用者需求等實務問題。就業學程不只學習技術，更從企業實務中培養問題解決、溝通協作及應變能力，為進入職場做好準備。

學程結合「設計思考（Design Thinking）」，引導學生從實務中發現及定義問題，再轉化為高效互動網站開發的具體解決方案。透過教師、業師與企業共同培育，讓學生認識產業、探索自身優勢，並將實習經驗轉化為未來就業或升學的重要養分。

不須定義創意有限公司業師邱奕龍強調，企業除重視專業技術，更看重實戰應用能力。為此，學程以實務為導向，將真實案例、專案執行與企業實習融入課程。學生可提早熟悉職場運作與人才需求，也能培養跨域溝通、問題解決及AI工具應用能力，提升職場競爭力。

應屆畢業生黃玟瑄指出，參加就業學程並透過學院媒合企業實習，讓她將網站開發、專案系統等課程所學實際運用於職場，也更清楚產業需求及自身需要加強的專業能力。她因此決定繼續就讀研究所，深化專業知識，並期望再次投入企業實習、累積實務經驗，為未來就業做好準備。

一名實習後直接留任學生表示，她原本抱著累積經驗的心態進入企業實習，因此踏出職涯第一步。她在實習期間逐步熟悉工作內容，獲得公司肯定與留任機會，畢業後直接轉任正式員工，順利從校園銜接職場，提早找到適合自己的工作與職涯發展方向。

靜宜就業學程結合專業課程與企業實習，讓學生提早走進產業，累積實務經驗。圖／靜宜大學提供